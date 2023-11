New Era of Human Spaceflight: Rekordoantal US-basearre lansearrings ferwachte yn 2024

It lânskip fan minsklike romteflecht stiet op it punt om in signifikante ferskowing te belibjen, mei 2024 klear om in baanbrekkend jier te wêzen foar US-basearre orbitale lansearringen. In totaal fan sân misjes, pland om te begjinnen fan Kennedy Space Center en Cape Canaveral Space Force Station, binne ynsteld om 26 astronauten yn in baan te stjoeren. Dit markearret it heechste oantal lansearringen mei bemanning fan 'e Space Coast sûnt 2009, doe't d'r fiif lansearringen fan 'e romteferfier wiene mei 35 astronauten oan board. Fierder, as alles giet lykas pland, sil 2024 tsjûge wêze fan de meast bemanne lansearringen sûnt 1997, wêrby't acht romteferfiermissys seagen.

SpaceX hat sûnt de konklúzje fan it space shuttle-programma in krúsjale rol spile yn it reinvigorearjen fan US-basearre minsklike romteflecht. De suksesfolle opheffing fan it bedriuw fan 'e Crew Dragon Endeavour yn maaie 2020, mei NASA-astronauten nei it International Space Station (ISS), pleatste it paad foar in nij tiidrek fan kommersjele romteflecht. Sûnt dy tiid is SpaceX de ienige lansearer fan minsken yn 'e Feriene Steaten west, dy't in kombinaasje fan misjes ûndernimme ûnder NASA's Commercial Crew Program en partikuliere ûndernimmingen nei it ISS en orbitale flechten.

As wy foarút sjogge nei 2024, binne d'r noch mear spannende perspektiven oan 'e hoarizon. SpaceX is fan plan in rekordbrekkende fiif misjes, ynklusyf de Axiom Space 3-missy, dy't in koarte besite oan ISS sil befetsje. De Crew-8-missy sil fjouwer ferfangende bemanningsleden nei it romtestasjon stjoere foar in ferbliuw fan seis moanne. Boppedat binne d'r ferwachtings foar de earste bemanningsflecht fan NASA's Artemis-programma, mei it Orion-romteskip, lykas ek de langferwachte testflecht fan Boeing's CST-100 Starliner.

Dizze ûntjouwings betsjutte in kritysk kearpunt yn romteferkenning, om't mear spilers it fjild yngeane. Njonken de oanhâldende bemanningsmisjes fan Ruslân en Sina meitsje partikuliere bedriuwen lykas Virgin Galactic en Blue Origin ek stappen yn suborbitale flecht. Dizze útwreiding fan kânsen om tagong te krijen ta romte sil net allinich fêststelde supermachten profitearje, mar ek globale gearwurking fasilitearje, om't oerheden har eigen astronautprogramma's besykje te befoarderjen.

Wylst wy grif de takomst fan minsklike romteflecht ferwachtsje, toant it rekordoantal lansearringen yn 'e Feriene Steaten yn 2024 de ongelooflijke foarútgong dy't wy hawwe makke en sinjalearret in nij tiidrek fan romteferkenning en ûntdekking.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Hoefolle US-basearre orbital lansearringen wurde ferwachte yn 2024?

Sân misjes wurde pland fan Kennedy Space Center en Cape Canaveral Space Force Station yn 2024, dy't 26 astronauten yn in baan stjoere.

2. Hoe sit dit yn ferliking mei foargeande jierren?

De plande lansearringen yn 2024 sille it heechste oantal lansearringen mei bemanning wêze fan 'e Space Coast sûnt 2009. It sil ek de lansearringen mei de measte bemanningen sûnt 1997 wêze.

3. Hokker bedriuw is de primêre US-basearre launcher fan minsken?

SpaceX is sûnt maaie 2020 de wichtichste lansearder fan minsken yn 'e Feriene Steaten, nei it pensjoen fan it space shuttle-programma.

4. Hokker oare ûntjouwings kinne wy ​​ferwachtsje yn 2024?

Neist SpaceX's misjes koe 2024 de earste bemanningsflecht sjen fan it Artemis-programma fan NASA en de CST-100 Starliner fan Boeing. Dizze mylpealen betsjutte ferskate kânsen foar romteferkenning en gearwurking.

5. Hoe sille dizze foarútgong de takomst fan minsklik romteflecht beynfloedzje?

It tanommen oantal lansearringen en de belutsenens fan ferskate spilers op it fjild jouwe in nij tiidrek fan romteferkenning oan, wêrtroch mear folken en organisaasjes bûten de grinzen fan 'e ierde kinne weagje en bydrage oan ús begryp fan it universum.