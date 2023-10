Ferbetterjen fan luminescinsje-effisjinsje en termyske stabiliteit fan NIR-emittearjende fosforen

Near-infrared (NIR)-emittearjende fosfor-konvertearre ljocht-emittearjende diodes (pc-LED's) hawwe oandacht krigen yn opkommende technologyfjilden lykas nachtfisy en bio-imaging. De ûntwikkeling fan dizze pc-LED's hat lykwols útdagings krigen fanwegen it ûntbrekken fan NIR-emittearjende fosformaterialen mei hege prestaasjes dy't kinne wurde opwekke troch blau ljocht. Ien fan 'e kânsrike soarten materialen foar it oanpakken fan dizze útdagings is A3B2C3O12-type granaten, dy't ynstelbere struktueren en in kompakte koördinearre omjouwing biede.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn Light: Science & Applications, hawwe wittenskippers fan it Changchun Institute of Applied Chemistry en China University of Geosciences in strategy rapporteare om tagelyk de luminescinsje-effisjinsje en thermyske stabiliteit fan NIR-emittearjende Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 te ferbetterjen: Cr granaat phosphors. De ûndersikers berikten dit troch it brûken fan in gemyske ienheid co-substitution technyk, dy't allinnich resultearre yn in lichte ferskowing yn de útstjit golflingte.

De stúdzje fûn dat de effisjinsje en thermyske stabiliteit fan Cr3 + -gedopte granaatfosforen ôfhinklik binne fan faktoaren lykas de oanwêzigens fan Cr4 + -ionen, dy't NIR-ljocht absorbearje, en de strukturele rigiditeit. Troch [Zn2+–Zr4+] te ferfangen foar [Y3+–Y3+], minimalisearren de ûndersikers de oanwêzigens fan Cr4+-ionen en promovearren de foardielige emisjesintra fan Cr3+, wat resultearre yn hegere luminescenseffisjinsje.

Dêrnjonken ferbettere de ynfiering fan 'e [Zn2 + -Zr4 +] ienheid de rigiditeit fan 'e kristalstruktuer, wat liedt ta poerbêste thermyske stabiliteit. De ûntwikkele NIR-emittearjende fosforen lieten potinsjele applikaasjes sjen yn ynformaasjefersifering, bio-weefsel-ôfbylding en nachtfisy.

Dizze stúdzje jout weardefolle ynsjoggen yn 'e optimalisaasje fan luminescence-eigenskippen foar Cr3 + -gedopte granaatfosforen. De befinings kinne it paad baan foar fierdere ferkenning en ûntwikkeling fan heechweardige NIR-emittearjende fosformaterialen.

