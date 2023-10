Undersikers ûntdekke molekulêr meganisme fan aktivearring en sinjalearring fan komplementreceptor

Undersikers fan it Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur hawwe in wichtige trochbraak makke yn it begripen fan it molekulêre meganisme fan aktivearring en sinjalearring fan komplementreceptor. Under lieding fan professor Arun K Shukla, it team fan 'e ôfdieling Biologyske Wittenskippen en Bioengineering hat wichtige ynsjoch ûntdutsen yn hoe't anaphylatoxine-receptors funksjonearje, wat takomstige gefolgen kinne hawwe foar medisynûntdekking yn ferskate inflammatoare steuringen.

De stúdzje rjochte him op it komplementsysteem, in essinsjeel ûnderdiel fan ús ymmúnreaksje, en har fertrouwen op anaphylatoxinen lykas C3a en C5a. Dizze anaphylatoxinen ynteraksje mei spesifike receptors, bekend as C3aR en C5aR1, en it team socht better te begripen hoe't dizze receptors har doelen werkenne, sinjalearring aktivearje en kontrolearje.

Neist it ljocht skine op it funksjonearjen fan anaphylatoxine-receptors, die it ûndersyk ek in natuerlik meganisme om de inflammatoare reaksje te ferleegjen feroarsake troch C5a. Dit meganisme giet it om it fuortheljen fan in spesifyk diel fan 'e C5a-molekule. Fierder identifisearre de stúdzje in peptide dat selektyf aktivearret C3aR, oantoand dat receptors oars kinne reagearje op ferskate ferbiningen.

De befiningen fan it team hawwe it potensjeel om nije medisynûntdekking te ynformearjen yn 'e behanneling fan in ferskaat oan minsklike sykteomstannichheden, ynklusyf artritis, astma en sepsis. Troch in dúdliker begryp te krijen fan hoe't anaphylatoxine-receptors funksjonearje, kinne wittenskippers doelgerichte terapyen ûntwikkelje om de ymmúnreaksje te moduleren en ûntstekking te ferleegjen.

It ûndersyk is publisearre yn it ynternasjonale wittenskiplike tydskrift Cell. It team bestie út Prof Shukla, lykas ûndersikers fan 'e ôfdieling Biologyske Wittenskippen en Bioengineering fan IIT Kanpur, de ôfdieling Biologyske Wittenskippen fan' e Universiteit fan Súdlik Kalifornje, en de seksje Molekulêre en Computational Biology.