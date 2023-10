It Ynternasjonaal Ynstitút foar Astronautyske Wittenskippen (IIAS) hat oankundige dat bioastronautika-ûndersiker en payload-spesjalist Kellie Gerardi it Ynstitút sil fertsjintwurdigje op 'e kommende 'Galactic 05' ûndersyksromteflecht mei Virgin Galactic.

Pland om te iepenjen op 2 novimber 2023, 'Galactic 05' sil dit jier de sechsde romteflecht fan Virgin Galactic wêze. De missy sil de ombou fan it romteskip omfetsje yn in suborbitaal romtelab wijd oan romte-basearre ûndersyk.

Meidwaan oan Gerardi op dizze missy sil Dr. Alan Stern wêze, in Amerikaanske planetêre wittenskipper en associate vice-presidint by de Space Sector fan it Southwest Research Institute, en in privee astronaut fan Frânsk-Italjaanske nasjonaliteit.

As de earste yn 'e wrâld sponsore ûndersiker yn' e wrâld kontraktearre om te fleanen op in kommersjeel romteskip, sil Gerardi trije ladingseksperiminten operearje tidens de romteflecht. Dizze eksperiminten sille rjochtsje op floeistofdynamika, minsklike biometrie, en glukosemonitoring. Derneist sil Gerardi de ûndersikersûnderfining evaluearje om takomstige IIAS-sponsore ûndersyksromtflechten en trainingsprogramma's te ferbetterjen.

Virgin Galactic en IIAS hawwe nau gearwurke oan yntegraasje fan lading en koreografy yn 'e flecht om wittenskiplike en technologyske foarútgong te maksimalisearjen fan' e 'Galactic 05' missy. Dizze missy betsjuttet in mylpeal foar IIAS yn har ynset foar it befoarderjen fan in ynklusive takomst foar romtefarren troch ûndersyk nei wrâldwide foardiel.

Begeliedend Gerardi by Spaceport America sille IIAS-ûndersikers Yvette Gonzalez, Dr Aaron Persad, en Dr Shawna Pandya wêze. Se sille stipe leverje foar yntegraasje fan loadload en gegevensanalyse nei de flecht útfiere.

Dizze missy toant net allinich foarútgong yn romteûndersyk, mar markeart ek de groeiende gearwurking tusken kommersjele romteflechtbedriuwen en ûndersyksynstellingen. It markearret in oare stap foarút yn it stribjen nei wittenskiplike foarútgong en it ferkennen fan nije grinzen.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: Virgin Galactic (boarneartikel jout gjin URL)

- SpaceWatch.global's podcast mei Kellie Gerardi (boarneartikel jout gjin URL)