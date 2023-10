NASA's Hubble-teleskoop fangt prachtige bylden fan Cosmic Reef

NASA's Hubble Space Telescope bliuwt romteleafhawwers fernuverje en adembenemende bylden fan it universum fêstlizze. Yn har lêste update fan 'e Instagram-handgreep dielde NASA twa boeiende ôfbyldings dy't waarden makke troch de Hubble-teleskoop. Dizze bylden litte in "kosmysk rif" sjen dat 163,000 ljochtjierren fan 'e ierde leit yn it stjerrebyld Dorado.

De bylden jouwe twa oanbuorjende wolken fan kosmysk stof en gas: de gigantyske reade nevel NGC 2014 en de lytsere blauwe nebula NGC 2020. Gelegen yn 'e Grutte Magellaanyske Wolk, in satellytstelsel fan 'e Molkwei dy't wemelt fan massive stjerren, meitsje dizze nebulen up diel fan in grutte stjer-foarmjende regio.

Neffens NASA binne de stjerren tichtby it sintrum fan it byld signifikant grutter as ús sinne, fariearjend fan 10 oant 20 kear de grutte. De yntinsive strieling dy't troch dizze stjerren útstjit ferwaarmt de omlizzende tichte gassen, ynklusyf soerstof, oant temperatueren fan sawat 20,000 °F (11,000 °C). De nebula te sjen yn 'e linker ûnderkant fan' e ôfbylding waard foarme út in stjer dy't 200,000 kear helderder is as ús sinne en troch in rige útbarstings gas útstutsen hie.

De skitterjende ôfbylding útbrocht troch NASA toant in helder blauwe ring mei in lytse blauwe stip yn 't midden. Weagen fan read en oranje gas bôge fan lofts boppe nei rjochts boppe fan 'e ôfbylding, mei in ljochtblau sintrum dat út' e see fan read komt. Derneist binne ferskate ljochte wite stippen ferspraat oer de ôfbylding. Rjochtsboppe is donkerblau gas te sjen dat út 'e grutte romte komt.

It byld waard makke mei Hubble's Wide Field Camera 3 om de 30-jierrich wurk fan 'e teleskoop yn 'e romte te betinken. Sûnt syn lansearring op 24 april 1990 hat de Hubble-romteteleskoop mear as 1.4 miljoen observaasjes fan hast 47,000 himelske objekten fêstlein. Neamd nei Amerikaanske astronoom Edwin P. Hubble, dy't de útwreidzjende aard fan ús universum befêstige, hat de teleskoop mear as 175,000 banen om de ierde foltôge, in ôfstân fan likernôch 4.4 miljard kilometer.

De frijlitting fan dizze ongelooflijke ôfbylding fan 'e Hubble-teleskoop fan NASA luts in protte oandacht fan romte-entûsjasters. Brûkers utere har eangst, eang en bewûndering, mei ien persoan dy't de opname beskreau as "moai" en in oare de opfallende kleuren opmerke. De Hubble-teleskoop hat ús sûnder mis in opmerklike blik jûn yn 'e wûnders fan 'e kosmos.

