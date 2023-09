Frank Rubio hat spyt fan in jierlange missy fuort fan famylje, nettsjinsteande rekordbrekkende prestaasje

Astronaut Frank Rubio, dy't op it stuit de titel hâldt foar de langste stint yn romte troch in NASA-astronaut, hat iepenbiere dat hy de missy soe hawwe wegere as hy wist dat it mear dan in jier soe útwreidzje ynstee fan de plande seis moannen. Rubio makke dizze bekentenis yn in resint ynterview fan it International Space Station (ISS).

De missy fan Rubio waard útwreide doe't it romteskip dat him werom nei de ierde ferfiere soe, begon koelmiddel te lekken wylst se oan it ISS ferbûn wie. Dêrtroch hat er in bytsje mear as in jier yn in lege ierdebaan trochbrocht, 371 dagen ynlogge en de earste Amerikaanske astronaut wurden, en ien fan mar seis minsken, dy't in jier yn 'e romte trochbrocht.

Rubio jout lykwols ta dat hy net ree soe hawwe oanmeld foar sa'n lange missy fanwegen wichtige famylje-eveneminten dy't hy moast misse. Nettsjinsteande dit erkent hy de persoanlike offers fan astronauten om it romtestasjon operasjoneel te hâlden.

Werom nei de ierde op 27 septimber, Rubio sjocht út nei weriening mei syn famylje en genietsje fan de ienfâldige wille fan it libben op it oerflak fan 'e planeet. Hy is fan plan him te rjochtsjen op tiid trochbringe mei syn leafsten en it wurdearjen fan de rêst en rêst fan de natuer.

