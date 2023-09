Súksesfol herstel fan OSIRIS-REx Sample Return Capsule bringt opwining en reliëf

De Dugway Proving Ground fan 'e Amerikaanske leger wie fol mei ferwachting en nervositeit doe't de sample weromkapsule fan 'e OSIRIS-REx-missy syn ôfkomst makke fan 'e romte nei de woastynflier. Nei hast tweintich jier fan planning fûn de hersteloperaasje plak op ien fan 'e fierste militêre bases yn' e FS.

Dante Lauretta, haadûndersiker foar de missy, beskreau it mingsel fan emoasjes dy't hy ûnderfûn by it riden yn in herstelhelikopter. Hy fielde it gewicht fan 'e ferantwurdlikens en ûnwissichheid oer oft de parachutes fan' e kapsule wiene iepene lykas pland. Uteinlik krige hy it nijs dat de lâning suksesfol wie, en triennen fan opluchting en blydskip folden syn eagen.

Wylst der ûndúdlikens wie oer de ynset fan 'e drogue-chute, waard de haadparachute mei súkses ynset. Hoewol't de byldspraak net konklúzje wie oer de drogue-chute, waard it irrelevant troch de funksjonearjende haadparachute.

De suksesfolle lâning markearret it begjin fan in spannend nij haadstik yn wittenskiplik ûndersyk. De samples fan asteroïde Bennu sille wurde ferdield ûnder ferskate wittenskiplike ynstellingen en romte-ynstânsjes foar analyse. Troch de gearstalling fan Bennu te bestudearjen hoopje wittenskippers ynsjoch te krijen yn de gemyske skiednis fan ús sinnestelsel en mooglik sels te begripen hoe't it libben op ierde ûntstien is.

Sûnt asteroïden foarme yn 'e iere stadia fan it sinnestelsel, it analysearjen fan de samples koe leverje oanwizings oer de oanwêzigens fan wetter en de boustiennen fan it libben, lykas aminosoeren, op ierde. Dizze samples sille de kommende jierren wiidweidich bestudearre wurde, en biede weardefolle ynsjoch yn ús kosmyske buert.

Boarne: NASA en it Amerikaanske leger's Dugway Proving Ground, Utah