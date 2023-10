Nij ûndersyk ûndersiket de ynfloed fan gefolgen op organyske stoffen op Ceres

Ien fan 'e opmerklike ûntdekkingen makke troch NASA's Dawn-missy is de oanwêzigens fan komplekse organyske stoffen op Ceres, it grutste objekt yn 'e asteroïderiem. De fynst fan alifatyske molekulen, gearstald út koalstof- en wetterstofketenen, tegearre mei de oanwêzigens fan wetteriis op Ceres suggerearret dat dizze dwerchplaneet ienris de nedige yngrediïnten foar it libben ûnderbrocht hat.

De fraach fan hoe't dizze alifatyske organyske stoffen ûntstien binne op Ceres is in ûnderwerp fan yntinsyf ûndersyk sûnt har ûntdekking yn 2017. Guon stúdzjes suggerearje dat se waarden levere oan Ceres troch in komeet of in organysk-rike impactor, wylst oaren foarstelle dat se foarme op 'e dwerch planeet troch de feroaring fan syn materialen troch briny wetter. Nettsjinsteande har komôf, binne de organyske stoffen op Ceres beynfloede troch de ferskate ynfloeden dy't har oerflak hawwe skansearre.

Nij ûndersyk, te presintearjen op 'e Geological Society of America's GSA Connects 2023-gearkomste, hat as doel ús begryp út te wreidzjen oer hoe't ynfloeden de alifatyske molekulen op Ceres hawwe beynfloede. De gefolgen fan dizze fynsten binne krúsjaal foar it bepalen fan de oarsprong fan dizze organyske stoffen en it beoardieljen fan de bewenberens fan 'e dwerchplaneet.

Lead wittenskipper Terik Daly, in planetêre wittenskipper by it Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ferklearret dat de stúdzje waard motivearre troch de earste deteksje fan organyske stoffen tichtby in grutte ynfloedkrater op Ceres. It ûndersyk jout oan dat organyske stoffen mear wiidferspraat kinne wêze dan earder tocht en dat se lykje yn steat te wjerstean ûnder Ceres-like omstannichheden.

It begripen fan 'e effekten fan ynfloeden op' e organyske stoffen fan Ceres is essensjeel foar it ûntdekken fan 'e mystearjes fan dizze dwerchplaneet en hoe't it it libben kin hawwe stipe. Troch fierder te ûndersykjen fan de fearkrêft fan dizze organyske stoffen en har ferdieling oer Ceres, hoopje wittenskippers djipper ynsjoch te krijen yn 'e oarsprong en bewenberens fan dit yntrigearjende himellichem.

boarnen:

- NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

- Geological Society of America