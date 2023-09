Ferfanging fan tradisjonele meststofproduksje mei elektrifisearre synteze foar ureaproduksje mei lege koalstofintensiteit

Undersikers fan 'e Northwestern University en de Universiteit fan Toronto hawwe gearwurke om in kânsrike metoade te ûndersiikjen foar it produsearjen fan de meststof urea mei elektrifisearre synteze. Dit proses ferleget net allinich de koalstofintensiteit ferbûn mei ureaproduksje, mar helpt ek ôffalwetter te denitrify. It team brûkte in hybride katalysator makke fan sink en koper om ôffalstikstof en koaldiokside te konvertearjen yn urea.

It brûken fan syntetyske stikstofdong yn 'e lânbou is krúsjaal, mar draacht by oan wichtige koalstofútstjit en nitraat-befette ôffal. De yndustry foar meststofproduksje is jierliks ​​ferantwurdlik foar 3% fan it enerzjyferbrûk, wêrtroch it in doel is foar it ferminderjen fan útstjit en it finen fan mear duorsume alternativen.

Urea is in breed brûkte en weardefolle dongstof yn 'e yndustry, dy't in merk fan $ 100 miljard fertsjintwurdiget. Wylst ûndersikers alternative rûtes hawwe ûndersocht foar it produsearjen fan ammoniak, in primêre foarrinner fan in protte dongstoffen, hawwe in pear har rjochte op urea. Dit ûndersyksprojekt hie as doel om te ûndersykjen oft ôffalstikstofboarnen, opfange CO2 en elektrisiteit brûkt wurde kinne foar it opwekken fan ureum.

It team ûntduts dat in hybride katalysator gearstald út sink en koper effektyf wurke yn in estafette modus te fasilitearjen de konverzje fan koalstofdiokside en ôffal stikstof yn urea. De ûndersikers fûnen histoaryske ferwizings út 'e jierren '1970 dy't hingje op it potensjeel fan suvere metalen lykas sink en koper yn dizze prosessen. Troch it optimalisearjen fan de ferhâlding fan sink oant koper, berikte it team de winske konverzje-effisjinsje.

Neist it ferminderjen fan de koalstoffoetôfdruk ferbûn mei de produksje fan meststof, hat it ûndersyksteam in yngeande libbenssyklusanalyse útfierd om de enerzjy- en kostenbesparring te beoardieljen. Se fûnen dat de oergong nei duorsume enerzjyboarnen de enerzjyútstjit fierder fermindere, wêrtroch't de technology mear leefber makke foar wettersuvering. De konverzje-effisjinsje soe 70% moatte berikke foar it proses om breed praktysk te wêzen.

Wylst d'r noch foarútgong moat wurde makke foar kommersjalisaasje, lykas it rekkenjen fan ûnreinheden fan wettersuvering en it fergrutsjen fan de wurktiid fan it proses, hat de elektrifisearre synteze fan ureum mei in hybride katalysator enoarm potinsjeel yn it leverjen fan meststofproduksje mei lege koalstofintensiteit en denitrifikaasje fan ôffalwetter.

Boarnen: Nature Catalysis