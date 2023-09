In glorieuze werjefte fan stjerren yn Terzan 12 Globular Cluster

De Hubble-romteteleskoop hat in adembenemend byld makke fan it bolfoarmige cluster Terzan 12, dat sa'n 15,000 ljochtjierren fuort fan de ierde leit yn it stjerrebyld Sagittarius. Globulêre klusters binne âlde groepen stjerren dy't de romte befolke om galaktyske skiven hinne. Terzan 12 is, lykas in protte oare bolfoarmige klusters, omhuld yn stof en gas, wat bydraacht oan de skientme fan it byld.

Dit gearstalde byld is makke mei ferskate eksposysjes makke yn augustus 2016. It byld lit de reade en oranje stjerren binnen it kluster sjen, dy't grutter binne as ús sinne, en ek jongere blauwe stjerren dy't gjin diel útmeitsje fan it kluster. De oanwêzigens fan swarte gatten binnen globulêre klusters is ek ûntdutsen yn earder ûndersyk. NGC 6397, in oare bolfoarmige cluster, die bliken dat it lytse, stjergrutte swarte gatten befetsje dy't de stjerren yn in baan hâlde fanwegen har gravitaasjekrêft.

Globulêre klusters lykas Terzan 12 jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e libbenssyklusen fan stjerren en de oanwêzigens fan binêre systemen mei âlde himellichems lykas neutronstjerren en swarte gatten. Dizze klusters tsjinje as prachtige fisuele byldskermen en helpe astronomen yn har stribjen nei it begripen fan 'e grutte romte fan' e romte.

