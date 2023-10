Unearthing History: Nije ûntdekkingen oer minsklik-neandertaler ynterbreeding

In baanbrekkende stúdzje hat útwiisd dat minsken en Neandertalers folle earder dwaande wiene mei ynterbreeding as earder leaude, sa'n 250,000 jier lyn. Dizze fynst daagt it lang hâldende idee út dat ynterbreeding mar 75,000 jier lyn barde. Troch DNA-analyze hawwe ûndersikers weardefolle ynsjoch ûntdutsen yn 'e skiednis fan dizze âlde ynteraksjes.

Iepenbieringen út DNA-stúdzjes

Eardere ûndersiken hawwe útwiisd dat sa'n seis prosint fan de genen yn Neandertalers werom te finen binne op minsken. Fierder hawwe wittenskippers fûn dat bepaalde groepen minsken yn Afrika besuden de Sahara spoaren fan Neandertaler DNA hawwe. Dit suggerearret dat iere minsken har mongen mei Neandertalers en dêrnei weromkamen nei Afrika, wêrtroch in genetyske yndruk efterlitten.

Michael Dannemann, in associate professor spesjalisearre yn evolúsjonêre en populaasjegenomika, merkt op dat dit nije ûndersyk in gruttere krektens leveret by it annotearjen fan Neandertaler DNA yn moderne minsklike genomen. Derneist helpt it om te begripen hoe't it mingjen fan genen de fysike trekken fan sawol Neandertalers as iere minsken beynfloede. Boppedat fersterket it ús kennis fan har migraasjepatroanen en ynteraksjes yn it ferline.

Oanwêzigens fan Neandertaler DNA yn Sub-Sahara Afrika

In stúdzje koartlyn publisearre yn it tydskrift Cell hat de oanwêzigens fan Neandertaler DNA iepenbiere yn yndividuen fan sub-Sahara Afrikaanske komôf. Hoewol't de oarsprong fan dit DNA noch mysterieus bliuwt, rjochte de stúdzje him benammen op populaasjes mei foarâlderlike ferbinings mei Niger-Kongo.

Om ljocht te bringen oer de oanwêzigens fan Neandertaler DNA yn 'e hjoeddeiske minsklike populaasjes, fergelike ûndersikers genetysk materiaal fan in âlde Neandertaler bekend as de "Altai Neandertaler" mei de genen fan 180 yndividuen út tolve ferskillende sub-Sahara Afrikaanske populaasjes.

Troch statistyske analyze identifisearren de wittenskippers dielde genetyske farianten tusken minsken en Neandertalers en ûndersochten hoe't dizze ferzjes fan genen erfden. De stúdzje fûn dat alle ûndersochte Afrikaanske genomen sub-Sahara Neandertaler DNA befette, mei guon populaasjes dy't oant 1.5 prosint fan Neandertaler genetysk materiaal eksposearje. Dit weardefolle ynsjoch yn ynterbreeding docht bliken dat dizze genomen erfd waarden fan minsken dy't mingde mei Neandertalers en weromkamen nei Afrika.

Resinte stúdzjes dy't de oanwêzigens fan Neandertaler DNA oanjaan

Meast yntrigearjend ûntdutsen ûndersikers dat de mearderheid fan Neandertaler DNA yn minsklike genomen konsintrearre wie yn regio's dy't gjin proteïnsynteze kodearje. Oarsom misten dizze deselde regio's yn minsklik DNA Neandertaler-genen. Dit suggerearret dat Neandertalers de minsklike genen net favorisearje tidens har evolúsjonêre proses. Ynstee dêrfan evoluearren beide soarten oars, en pasten har genomen oan om ferskate doelen te tsjinjen.

Fernando Villanea, in befolkingsgenetikus fan 'e Universiteit fan Colorado Boulder, beklammet de betsjutting fan dizze fynst. Hy suggerearret dat it ymplisearret gjin set fan genen is superieur of inferior oan de oare; se evoluearre gewoan om ferskate funksjes te ferfoljen binnen elke soartgenoom.

Mear ynsjoch yn minsklike evolúsje

Dizze opmerklike fynsten biede wittenskippers de kâns om fierdere ynsjoch te krijen yn 'e fynsinnigens fan 'e minsklike evolúsje. Sarah Tishkoff, de senior auteur fan 'e stúdzje en heechlearaar genetika en biology oan' e Universiteit fan Pennsylvania, stelt in djipper ûndersyk foar fan 'e genetyske opbou fan' e befolking dy't 250,000 jier lyn libbe en hoe't it fergelike mei de genen fan moderne minsken. Dizze ferlykjende analyze koe weardefolle ynformaasje ûntbleate oer de skiednis en oanpassing fan ús soarte.

FAQ:

F: Wannear hawwe minsken en Neandertalers foar it earst interbreed?

A: Nij ûndersyk suggerearret dat ynterbreeding sawat 250,000 jier lyn barde, útdaagjend foarôfgeande leauwen dat it 75,000 jier lyn barde.

F: Wêr is Neandertaler DNA fûn yn moderne minsken?

A: Neandertaler DNA kin fûn wurde yn 'e genetyske opbou fan yndividuen dy't yn Afrika besuden de Sahara wenje, spesifyk yn populaasjes mei foarâlderlike ferbiningen mei Niger-Kongo.

F: Wat docht de oanwêzigens fan Neandertaler DNA yn moderne minsken út?

A: It suggerearret dat iere minsken mingd mei Neandertalers en doe werom nei Afrika, it litten fan in genetyske yndruk.

F: Hokker ynsjoggen kinne wurde krigen troch it studearjen fan Neandertaler DNA yn moderne minsklike genomen?

A: Troch it analysearjen fan de ynfloed fan gen-minging tusken Neandertalers en iere minsken, kinne wittenskippers de fysike eigenskippen fan beide groepen en har migraasje en ynteraksjes yn it ferline better begripe.