Nij genomysk model jout oanjout dat signifikante minsklike foarâldenbefolking flessehals is

In resinte genomyske stúdzje hat in signifikant knelpunt iepenbiere yn 'e minsklike foarâldenpopulaasjes dy't bestienen tusken 800,000 en 900,000 jier lyn. Dit komt oerien mei de tiidperioade dy't leaude te wêzen doe't de lêste mienskiplike foarfaar fan Denisovans, Neandertalers en moderne Homo sapiens libbe. Fierders argeologysk bewiis is lykwols nedich om dizze fynst te validearjen.

De stúdzje, ûnder lieding fan Wangjie Hu en syn kollega's, brûkte in koalescinsjemodel om de diverginsje tusken gen-lineages te ferkennen en populaasjegrutte te skatten. Se analysearren genomyske sekwinsjes fan 3,154 persoanen oer 10 Afrikaanske en 40 net-Afrikaanske populaasjes. De resultaten lieten in dúdlik knelpunt sjen yn alle Afrikaanske populaasjes, mei in skriklike 98.7% delgong yn 'e foarâlderlike befolking oan it begjin fan' e knipehals.

De delgong yn befolkingsgrutte yn dizze perioade foel gear mei klimaatferoarings, ynklusyf útwreide gletsjers, ferlege marine-oerflaktemperatueren, en wierskynlik langere droechte yn hiel Afrika en Eurasia. Dizze omjouwingsfaktoaren kinne bydroegen hawwe oan it slimme knelpunt dat ús minsklike foarâlden ûnderfine.

Wylst de knipehals direkt yn alle Afrikaanske populaasjes waard identifisearre, waard it allinich swak ûntdutsen yn 'e net-Afrikaanske populaasjes. Dit suggerearret dat de effekten fan 'e knipehals miskien beheind binne of koart libbe bûten Afrika.

De foarnommen knipehals slút oan by de tiidperioade dy't leaude te wêzen doe't de lêste mienskiplike foarfaar fan Denisovans, Neandertalers en moderne Homo sapiens libbe. Eksperts Nick Ashton en Chris Stringer warskôgje lykwols de needsaak foar taastber argeologysk en fossyl bewiis om de teory fan knelpunten te stypjen.

Dit nije genomyske model leveret weardefolle ynsjoch yn 'e âlde skiednis fan ús minsklike foarâlden en har fuortbestean troch in swiere populaasjeknelpunt. Fierder ûndersyk en argeologyske ûntdekkingen sille krúsjaal wêze foar it validearjen en útwreidzjen fan dizze fynsten.

Boarne:

- "Genomyske konklúzje fan in swiere minsklike bottleneck tidens de Early to Middle Pleistocene transition" troch Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan, en Haipeng Li

– “Sie ús foarâlden hast útstoarn? Genetyske analyzes suggerearje dat in âlde minsklike befolkingsûngelok 900,000 jier lyn" troch Nick Ashton en Chris Stringer