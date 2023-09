Wittenskippers groeie humanisearre nieren yn bargen

Wittenskippers hawwe in grutte trochbraak berikt op it mêd fan oargeltransplantaasje troch suksesfolle groei fan humanisearre nieren yn bargen. De ûndersikers makken chimeryske embryo's fan minske-pig troch it kombinearjen fan minsklike en pigsellen. Dizze embryo's waarden doe oerbrocht yn surrogaat-bargenmemmen, wat resultearre yn 'e groei fan nieren mei foaral minsklike sellen. Dit is de earste kear dat wittenskippers mei súkses in solide humanisearre oargel yn in oar bist groeie.

Wylst de nieren meast minsklike sellen befette, omfetten se ek pigvasculature en nerven, wat foarkomt dat se brûkt wurde foar transplantaasje yn har hjoeddeistige foarm. De útdaging fan it meitsjen fan in folslein minsklik oargel bliuwt net oplost mei hjoeddeistige genetyske techniken.

It wurk útfierd troch de ûndersikers fan 'e Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, en Wuyi University is beskreaun as pionierswurk. Der wurdt lykwols net ferwachte dat klinyske tapassingen yn 'e foargeande takomst sille barre fanwegen de ferskate útdagings dy't moatte wurde oanpakt.

Eardere besykjen om hybriden fan minske-pig te meitsjen binne mislearre, om't pigsellen de neiging hawwe om minsklike sellen te konkurrearjen tidens ûntwikkeling, wat resulteart yn chimeras dy't foaral pig binne. De ûndersikers oerwûnen dit probleem troch genetysk te meitsjen fan in single-cell pig-embryo om twa genen te missen dy't nedich binne foar nierenûntwikkeling. Dit makke in niche binnen it embryo dy't koe wurde ynfolle troch minsklike embryonale stamsellen, wat liedt ta de yntegraasje fan minsklike sellen yn it pig embryo.

De chimeryske embryo's waarden doe oerbrocht nei surrogaat-siedden en evaluearre nei 25 of 28 dagen fan swangerskip. De embryo's lieten struktureel normale nieren sjen foar har ûntwikkelingsstadium, mei de oanwêzigens fan tubules dy't de nieren úteinlik mei de blaas ferbine soene. Likernôch 50-60% fan 'e sellen yn' e embryo's wiene minsk, en guon minsklike neuronale sellen waarden fûn yn 'e harsens en it spinalkord.

Wylst de mooglikheid om in folslein minsklike nier yn in pig te groeien in protte jierren ferwachtet, markearren de ûndersikers de needsaak foar mear komplekse genetyske technyk fan 'e bargen, dy't ekstra útdagings presintearret. De ûntwikkeling fan minsklike senuwen en vasculature sûnder it risiko fan in humanisearre harsens bliuwt in sintrale útdaging dy't oanpakt wurde moat.

Ta beslút hawwe wittenskippers in opmerklike mylpeal berikt troch it groeien fan humanisearre nieren yn bargen. Hoewol d'r noch in protte obstakels binne om te oerwinnen, iepenet dit ûndersyk de doar nei de mooglikheid om minsklike organen yn bisten te groeien, wat mooglik in oplossing biedt foar it wrâldwide tekoart oan organen foar transplantaasje.

Boarne: De wachter, Selstamcel.