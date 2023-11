De geheimen fan seizoensslieppatroanen ûntsluten

Ynlieding

Seizoenen bringe feroaringen yn 'e natuer, dy't ynfloed hawwe op ferskate foarmen fan libben op ierde. Fan it ôfskiten fan blêden troch leafbeammen oant wintersliep by bisten, is de ynfloed fan seizoensferoarings net te bestriden. Ferrassend, in baanbrekkende 2023-stúdzje docht bliken dat minsken ek seizoenspatroanen yn har sliepsyklusen eksposearje, wat ljocht smyt op ús eigen ynterne ritmes.

Undersykmetoade

It ûndersyk waard útfierd troch in team fan wittenskippers fan 'e Clinic for Sleep & Chronomedicine yn it St. Hedwig Sikehûs yn Berlyn. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Frontiers in Neuroscience, belutsen 188 frijwilligers dy't trije nachten yn in laboratoariumomjouwing trochbrochten. Dizze dielnimmers, wêrûnder 98 froulju en 90 manlju, waarden nau kontrolearre tidens har sliepsyklusen.

Polysomnography: Understanding Sleep Stages

Om har slieppatroanen te studearjen, hawwe wittenskippers in wiidweidige analyse útfierd, bekend as polysomnografy. Dit proses omfettet it opnimmen fan harsenswellen, bloedsoerstofnivo's, hertslach, sykheljen, eachbewegingen en skonktrekkingen. Hjirtroch koene sliepsyklusen wurde yndield yn stadia fan rappe eachbeweging (REM) en net-snelle eachbeweging (NREM), de lêste fierder ferdield yn trije stadia.

Wichtige befinings: ynsjoch yn seizoenssliep

De befinings fan 'e stúdzje jouwe fassinearjende ynsjoggen yn seizoenssliepferskillen. Yn 'e winter sliepten proefpersonen sawat 60 minuten langer, hoewol gewoan skamje fan statistyske betsjutting. Opmerklik namen dielnimmers sawat 25 minuten minder om yn 'e hjerst REM-sliep yn te gean yn ferliking mei maitiid. Wintersliep waard karakterisearre troch gemiddeld 30 minuten mear REM-sliep as yn 'e maitiid. Derneist belibbe de djipste foarm fan NREM-sliep in signifikante drip yn 'e hjerstmoannen.

Gefolgen en oanbefellings

Wylst de stúdzjegroep relatyf lyts wie en bestie út persoanen dy't swierrichheden sliepe, daagje dizze befiningen konvinsjonele wiisheid út. Nettsjinsteande moderne stedslibben en keunstmjittich ljocht, toant minsklike sliep dúdlike seizoenen. De stúdzje beljochtet de needsaak foar fierder ûndersyk yn gruttere kohorten fan sûne persoanen om de resultaten te validearjen.

Dr Dieter Kunz, de korrespondearjende auteur fan 'e stúdzje, beklammet dat minsken har yngrinzjende seizoenskrêft noch net folslein oerwûn hawwe. Oanpassingen oan sliepgewoanten, ynklusyf bedtime en doer, kinne nedich wêze om te passen mei de ferhege sliepferlet yn 'e winter. Dit begryp koe bredere gefolgen hawwe foar skoal- en wurkskema's, wat suggerearret dat de needsaak is om seizoenssliepeasken te beskôgjen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is polysomnography?

Polysomnografy is in wiidweidich diagnostysk ark dat brûkt wurdt om slieppatroanen te studearjen. It giet om de simultane opname en analyze fan ferskate fysiologyske parameters, ynklusyf harsenswellen, hertslach, eachbewegingen en skonktrekkingen.

F: Wat fûn de stúdzje oer seizoensslieppatroanen?

De stúdzje fûn dat minsken seizoensferskillen yn sliepduur en struktuer sjen litte. Dielnimmers hiene de neiging om langer yn 'e winter te sliepen, namen minder tiid om REM-sliep yn' e hjerst yn te gean, en ûnderfûnen mear REM-sliep yn 'e winter yn ferliking mei maitiid. Derneist wie d'r in signifikante fermindering yn 'e djipste foarm fan NREM-sliep yn' e hjerstmoannen.

F: Hoe kinne de befinings fan 'e stúdzje tapast wurde?

De befinings suggerearje it belang fan it beskôgjen fan de ferhege sliepferlet yn 'e winter. Oanpassingen oan sliepgewoanten, lykas earder op bêd gean, kinne foardielich wêze. De stúdzje ropt ek fragen op oer it ôfstimmen fan skoalle- en wurkskema's mei seizoensslieppatroanen. Fierder ûndersyk mei gruttere groepen sûne yndividuen is lykwols nedich om dizze befinings te validearjen.