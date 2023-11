Nije ûntdekking: minsken hawwe seizoensferoarings yn slieppatroanen

In resinte stúdzje útfierd yn 'e Clinic for Sleep & Chronomedicine yn Berlyn hat bliken dien dat minsken seizoensferoarings ûndergeane yn har slieppatroanen. It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Frontiers in Neuroscience, belutsen 188 frijwilligers dy't trije nachten trochbrochten yn in laboratoariumomjouwing wêr't har sliep nau yn 'e gaten waard.

De stúdzje fûn dat yn 'e wintermoannen, ûnderwerpen neigeraden langer te sliepen oant 60 minuten. Dêrnjonken namen dielnimmers sawat 25 minuten minder tiid om yn 'e hjerst yn 'e rappe eachbeweging (REM) sliep yn te gean yn ferliking mei maitiid. Yn trochsneed belibbe persoanen yn 'e winter sa'n 30 minuten mear REM-sliep as yn' e maitiid. Ynteressant wie d'r in signifikante fermindering fan slow-wave sliep, de djipste foarm fan non-rapid eye movement (NREM) sliep, yn 'e hjerstmoannen.

De befinings daagje it konvinsjonele leauwen út dat minsken de ynfloed fan sinneljocht op har gedrach foar in grut part hawwe eliminearre. Nettsjinsteande it wenjen yn in goed ferljochte stedske omjouwing, lieten de dielnimmers noch altyd seizoensinaliteit sjen yn har slieppatroanen.

Wylst de stúdzjegroep relatyf lyts wie en bestie út persoanen mei slapeloosheid of depresje, wie it ferskil yn sliepdoer tusken simmer en winter wierskynlik signifikant. Fierder ûndersyk mei in gruttere en sûnere stekproef is nedich om de befinings te validearjen.

FAQ

F: Wat wiene de wichtichste befinings fan 'e stúdzje?

A: De stúdzje fûn dat yn 'e wintermoannen dielnimmers langer sliepten en mear REM-sliep ûnderfûnen yn ferliking mei maitiid. D'r wie ek in signifikante fermindering fan slow-wave sliep yn 'e hjerstmoannen.

F: Wenne de dielnimmers fan 'e stúdzje yn goed ferljochte stedske gebieten?

A: Ja, de dielnimmers fan 'e stúdzje wiene stedsbewenners yn in grutte moderne metropoal wêr't keunstmjittich ljocht foarkomt.

F: Binne dizze befinings fan tapassing op alle yndividuen?

A: De stúdzje belutsen persoanen mei slapeloosheid of depresje, dus fierder ûndersyk is nedich om te bepalen oft dizze slieppatroanen konsekwint binne oer de algemiene befolking.

F: Wat binne de gefolgen fan dizze befiningen?

A: De befinings suggerearje dat minsken ynherinte seizoensferoaring hawwe, en sliepgewoanten moatte oanpast wurde om de ferhege sliepferlet yn 'e winter te foldwaan.

F: Hokker oanbefellings waarden makke op basis fan 'e stúdzje?

A: De ûndersikers suggerearje dat earder op bêd gean yn 'e winter kin helpe om sliepkwaliteit en doer te ferbetterjen.

