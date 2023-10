De komeet 12P/Pons-Brooks, bekend om syn kryovolkanyske aktiviteit, sil op 21 april 2024 it tichtst by de ierde passe. dizze nauwe moeting.

Kryofulkanisme , ek wol kâld fulkanisme neamd, is in geologysk proses dêr't izige materialen, lykas wetter, ammoniak of metaan, út it binnenste fan in himellicha komme ynstee fan smolten stien. Dizze kryofulkanen wurde faak fûn yn izige lichems lykas kometen en guon moannen yn it bûtenste sinnestelsel.

Komeet 12P/Pons-Brooks waard foar it earst ûntdutsen troch astronoom Jean Louis Pons yn 1812, en letter selsstannich op 'e nij ûntdutsen troch William Robert Brooks yn 1883. It folget in elliptyske baan om 'e sinne, mei in gemiddelde perioade fan sa'n 70.5 jier.

Tidens syn tichtst benadere Ierde yn 2024 is d'r in mooglikheid dat 12P / Pons-Brooks mei it bleate each sichtber wêze kin. Dit betsjut dat, sûnder de help fan teleskopen of ferrekijkers, stjerrekikkers de komeet yn 'e nachthimel kinne sjen. It sicht fan kometen kin lykwols soms ûnfoarspelber wêze, om't it hinget fan faktoaren lykas de helderheid fan 'e komeet en de tichtby de ierde.

Kometen binne gearstald út in mingsel fan flechtich materialen, lykas wetteriis, stof, koaldiokside en metaan. As in komeet tichter by de sinne komt, soarget waarmte dat dizze flechtige materialen ferdampe en in gloeiende koma, of sfear, om 'e kearn produsearje. Dit gloeiende koma en de sturt fan 'e komeet binne wat kometen fan 'e ierde sichtber meitsje.

It is wichtich foar astronomy-entûsjasters om bywurke te bliuwen oer de lêste ynformaasje en foarsizzings oangeande de sichtberens fan komeet 12P/Pons-Brooks yn 2024. Mei goede waarsomstannichheden en in heldere nachthimel is der in kâns om dizze kryofulkanyske komeet mei de neakene te sjen each.

