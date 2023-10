Annnular Solar Eclipse: It fenomeen "Ring of Fire".

Op sneon sille in protte minsken yn 'e Feriene Steaten de kâns hawwe om tsjûge te wêzen fan in bûtengewoan barren yn' e himel bekend as in ringfoarmige sinnefertsjustering. Dit seldsume ferskynsel, faak oantsjutten as de "ring fan fjoer", komt foar as de moanne yn syn baan tichtby of op syn fierste punt fan 'e ierde leit. Dêrtroch liket de Moanne lytser en giet direkt foar de sinne troch, en foarmje in ring-like effekt mei de rânen fan 'e sinne sichtber.

Wylst de measte gebieten fan 'e oanbuorjende Feriene Steaten en in diel fan Alaska tsjûge sille fan in parsjele fertsjustering, sille guon regio's, ynklusyf Oregon, Kalifornje, Nevada, Utah, Arizona, Kolorado, Nij-Meksiko en Teksas, in folsleine fertsjustering ûnderfine. Stêden lykas Eugene, Oregon; Albuquerque, Nij-Meksiko; en San Antonio, texas, wurdt ferwachte te bieden de bêste views. De eclipse sil begjinne yn Oregon om 9:13 AM PT en einigje yn Texas om 12:03 PM CT.

It is krúsjaal om te notearjen dat it direkt observearjen fan 'e ringfoarmige sinne-eclipse ekstreem gefaarlik kin wêze en serieuze skea oan' e eagen kin feroarsaakje. De helderheid fan 'e sinne by in fertsjustering kin de retina hast fuortendaliks ferbaarne. It dragen fan gewoane sinnebrillen is net genôch beskerming, om't se net genôch ljocht filterje en de pupillen sels ferwidere kinne, wat liedt ta mear bleatstelling oan skealike sinnestrieling.

Om de eclipse feilich te besjen, riede saakkundigen oan om spesjale sinnebril te brûken dy't spesifyk binne ûntworpen om in signifikant diel fan sinneljocht te blokkearjen. Mei dizze bril kinne sjoggers de skiif fan 'e sinne observearje, wylst it risiko fan eachblessuere minimalisearret. In oare metoade omfettet it meitsjen fan in pinhole viewer troch in gat yn in blêd papier te stekken en it skaad fan 'e eclipse te observearjen projizearre op' e grûn mei jo rêch nei de sinne.

Dizze ringfertsjustering markearret it begjin fan in spannend jier foar heliofysika, de stúdzje fan 'e sinne en har omjouwing. Yn april 2024 sil in totale fertsjustering plakfine, en de Parker Solar Probe, it rapste romteskip dat ea troch minsken boud is, sil op syn missy begjinne. De ringfertsjustering op sneon hat lykwols in spesjale betsjutting fanwegen syn seldsumheid, en fereasket in spesifike ôfstimming fan 'e moanne op' e fierste ôfstân fan 'e ierde.

It is wichtich om dit himelske evenemint foarsichtich te benaderjen en eachfeiligens te prioritearjen. Genietsje fan it adembenemende spektakel fan 'e sinnefertsjustering "ring fan fjoer", mar tink om jo eagen te beskermjen en te observearjen troch goedkarde metoaden.

Boarnen: The Verge, NASA