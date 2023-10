De Orionid Meteor Show om de loften op te ljochtsjen

De Orionid-meteoarenbui, dy't op 2 oktober begûn en oant 7 novimber duorret, wurdt sneon op syn hichtepunt set. Hoewol ûngeunstige waarsomstannichheden yn it Feriene Keninkryk sichtberens kinne hinderje, kinne skygazers yn oare dielen fan 'e wrâld tsjûge wêze fan dit astronomyske spektakel. De bui is ûntstien út pún dat efterlitten is troch de komeet fan Halley, ien fan de bekendste kometen yn de skiednis. As de komeet om de sinne draait, brekke lytse fragminten fuort, en foarmje in spoar fan stof en iis. As dizze oerbliuwsels de sfear fan 'e ierde yngeane mei in rappe snelheid fan 41 kilometer per sekonde, ferbaarne se troch wriuwing, wêrtroch't strepen fan ljocht meitsje.

Dizze meteoarenbuien hâldt in wichtich plak yn 'e jierlikse himelske barrenskalinder. Dr Minjae Kim, in natuerkundige fan 'e Universiteit fan Warwick, beskriuwt it as in unike kâns foar dyjingen dy't de kâns miste om de komeet fan Halley te sjen. Wylst de komeet sels de ierde mar om de 75-76 jier foarbykomt, komt de Orionid-meteoarenbuien jierliks ​​foar, wat kompensaasje jout oan dyjingen dy't it ferskinen fan 'e komeet miskien hawwe mist. Meteorbuien binne neamd nei it stjerrebyld dêr't se út lykje te kommen, en yn it gefal fan 'e Orioniden lykje se út 'e rjochting fan Orion te kommen.

Om de Orionid-meteoaren te observearjen, sil de bêste tiid wêze tusken middernacht en sinne op sneon 21 oktober Dit barren kin sjoen wurde fan sawol it noardlik as it súdlik healrûn, mar it sicht sil better wêze yn heldere loften. It is oan te rieden om in tsjustere bûtenlokaasje te finen mei minimale ljochtfersmoarging. De meteoaren sille sichtber wêze oer de heule himel, dus it kiezen fan in brede iepen romte sil bettere skennen fan 'e himelske werjefte mooglik meitsje. Om't de timing fan meteoaren dy't de himel oerstekke ûnfoarspelber is, kin it in wachtspul wêze. Drinken en snacks meinimme kinne de ûnderfining ferbetterje.

As jo ​​de meteoarenbuien op sneon net sjen kinne, binne d'r noch mooglikheden om it oant om 28 oktober yn syn maksimale faze te sjen.

Boarnen: BBC News