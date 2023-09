Nij ûntdutsen komeet Nishimura om seldsume ferskining te meitsjen

Komeet Nishimura, dy't pas yn augustus ûntdutsen waard, giet op it stuit foar it earst yn mear as 400 jier troch de ierde. Dit seldsume himelske barren sil de kommende dagen sichtber wêze foar stargazers op it noardlik healrûn as it op 12 septimber foarby ús planeet sweeft.

Mei in trochsneed fan sa'n kilometer komt de komeet binnen 125 miljoen kilometer fan 'e ierde en kin it mei it bleate each sjoen wurde, hoewol it gebrûk fan in verrekijker of in teleskoop wurdt oanrikkemandearre om in better sicht te krijen fanwegen syn swakkens. As de komeet tichter by de sinne komt, sil hy helderder wurde en op 17 septimber syn tichtste punt by ús stjer berikke foardat hy wer út it sinnestelsel giet.

Om Nishimura fan it noardlik healrûn te spotten, moatte waarnimmers sa'n 1.5 oere foar moarnsiten nei de noardeastlike hoarizon sjen. De komeet sil nei alle gedachten opkomme tusken de stjerrebylden Kreeft en Leo en sil tichtby Venus komme. Dizze wike, neffens Italjaanske astronoom Gianluca Masi, fertsjintwurdiget de lêste mooglike kâns om de komeet fan it noardlik healrûn te sjen foardat it ferburgen wurdt troch de glâns fan 'e sinne.

Nei syn reis lâns de sinne soe Nishimura dan sichtber wêze moatte op it súdlik healrûn, en oan 'e ein fan 'e moanne leech yn 'e jûnskemer ferskine. De ûntdekking fan 'e komeet waard makke troch amateur-astronomer Hideo Nishimura, en it draacht syn namme. Dit is de earste besite fan Nishimura yn sawat 430 jier, krekt foar de útfining fan 'e teleskoop troch Galileo.

