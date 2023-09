In seldsum kosmysk kado: komeet Nishimura besiket de ierde

In nij ûntdutsen komeet bekend as C/2023 P1 of "Nishimura" makket dizze wike syn paad foarby de ierde, en markearret syn earste besite yn mear dan 400 jier. De griene komeet is al te sjen yn 'e foarmoarshimel en sil yn it wykein noch helderder wurde. It bêste diel is dat it kin sjoen wurde sûnder de needsaak fan in teleskoop of verrekijker.

Om in glimp te fangen fan de komeet Nishimura op it noardlik healrûn, moatte waarnimmers betiid wekker wurde of let wekker bliuwe. Op 10 septimber sil it elke folgjende moarn om 5 oere oerein komme, en ferskynt tichter by sinne. De ideale nacht om Nishimura fan tichtby te sjen is op 12 septimber as it mar 78 miljoen milen fan de ierde ôf sil wêze.

Om de komeet te lokalisearjen, sjoch foar de sikkelfoarm fan it stjerrebyld Leo de Liuw boppe de east-noardeastlike hoarizon foar sinne-opkomst. Nishimura sil sichtber wêze by de planeet Venus. As de dagen foarby geane, sil it sichtfinster koarter wurde, en sil de komeet leger oan 'e hoarizon stean oant it op 17 septimber fersierd wurdt troch de glâns fan 'e sinne.

Dit seldsume barren is in ien kear yn 't libben kâns. As jo ​​​​dizze kear misse om de komeet Nishimura te sjen, moatte jo wachtsje oant 2435 foar syn weromkomst, oannommen dat it net earder ferneatige is troch de swiertekrêft fan 'e sinne.

Wat sichtberens oanbelanget, moat Nishimura sichtber wêze mei it bleate each yn heldere en tsjustere loften. It kin lykwols mar amper sichtber wêze ûnder optimale omstannichheden. It brûken fan in verrekijker, in teleskoop, of in kamera ûntwurpen foar astronomy sil wierskynlik bettere resultaten opleverje. Mei de juste apparatuer kinne jo miskien de griene waas fan 'e komeet sjen of syn lange sturt fange op in lange eksposysjefoto.

De komeet waard ûntdutsen troch Hideo Nishimura, in amateur-astronoom dy't har earste byld makke op 11 augustus 2023. Mei in konsumint digitale kamera mei in 30-sekonde eksposysje ynstelling, seach Nishimura it himelske objekt. It bliuwt ûnwis oft de ierde dy't troch it spoar fan Nishimura giet, ferantwurdlik is foar de Sigma-Hydrid meteoarenbuien dy't jierliks ​​yn desimber sichtber is.

