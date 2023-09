Spotting Comeet Nishimura: Jo gids

De komeet Nishimura, ûntdutsen troch de Japanske amateur-astronomer Hideo Nishimura op 11 augustus, sil Earthlings de unike kâns jaan om har reis te tsjûgjen foardat it mear as 400 jier ferdwynt. De kommende wike hawwe wy de bêste kâns om dit seldsume himelske ferskynsel te spotten.

De komeet, dy't op it stuit nei de sinne skynt, sil tiisdei syn tichtste punt by de ierde berikke, folge troch syn tichtste punt by de sinne fiif dagen letter. Amateurastronomen binne al begûn mei it spotjen fan de komeet, dy't sichtber is fan 'e ierde. Quanzhi Ye, in astronoom oan 'e Universiteit fan Marylân, beklammet dat hoewol kometen mei bleate each net ongelooflijk seldsum binne, se noch altyd net heul gewoan binne. De ûntdekking fan 'e komeet krekt in moanne lyn makket it in spannend en ûnferwacht krystkado foar stjerregazers.

Dus, hoe kinne jo dizze prachtige komeet spotte? Earst en foaral, fyn in lokaasje fuort fan felle stedsljochten om de sichtberens te maksimalisearjen. Brûk in ferrekter as in teleskoop om jo besjenûnderfining te ferbetterjen. De bêste tiid om it te spotten is koart nei sinne ûndergong as de loft noch relatyf tsjuster is. Sjoch nei de westlike hoarizon, wêr't de komeet de kommende 10 dagen sichtber wêze moat.

Komeet Nishimura is in seldsume kâns foar Earthlings om tsjûge te wêzen fan in himelsk barren fan dizze grutte. Mis de kâns net om dit spektakel te sjen foardat it ieuwenlang ferdwynt. Pak jo ferrekter, gean nei in tsjustere lokaasje, en meitsje jo klear om ferbjustere te wurden troch de skientme fan it universum.

Definysjes:

- Komeet: In himelsk foarwerp besteande út in kearn fan iis en stof en, as tichtby de sinne, in "sturt" fan gas en stofdieltsjes dy't fan 'e sinne wei wize.

boarnen:

- Astronoom Quanzhi Ye fan 'e Universiteit fan Marylân