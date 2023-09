Parasitêre wjirms manipulearje hostgedrach troch it feroarjen fan genekspresje, stúdzje fynt

In resinte stúdzje útfierd troch biologen oan 'e Brown University hat ljocht smiten oer de molekulêre meganismen efter de gedrachsferoarjende effekten fan parasitêre wjirms op har hosts. It ûndersyk rjochte him op in soarte fan brune garnalen dy't besmet wurdt mei in parasitêre wjirm, wat resulteart yn feroaringen yn gedrach en uterlik.

De ynfekteare garnalen, bekend as Orchestia grillus, litte in libbene oranje kleur sjen en besteegje mear tiid yn bleatstelde gebieten fan kwelders, wêrtroch't har kwetsberens foar predaasje troch fûgels fergruttet. De ûndersikers hypoteze dat de parasitêre wjirm, Levinseniella byrdi, it gedrach fan 'e host manipulearre om syn eigen oerdracht tusken hosts te garandearjen.

Om dizze hypoteze te ûndersykjen, sekuerden de wittenskippers it DNA fan ynfekteare en net-ynfekteare garnalen en analysearren de gen-ekspresjepatroanen. Se fûnen dat ynfekteare troch de parasitêre wjirm aktivearre gen-transkrippen ferbûn mei pigmentaasje en sintúchlike deteksje yn 'e garnalen. Derneist waarden ymmúnreaksje-relatearre gen-transkrippen ûnderdrukt yn 'e ynfekteare garnalen, wat mooglik ferklearje wêrom't de parasiten yn' e gasthear kinne oanhâlde.

It begripen fan de molekulêre meganismen efter host-parasyt-ynteraksjes is wichtich foar it behearen fan patogenen, sawol yn wylde dieren as yn minsken. Fergelykbere manipulaasje fan hostgedrach troch parasiten is waarnommen yn oare organismen, lykas de zombifisearjende effekten fan bepaalde skimmels op ynsekten. Troch dizze ynteraksjes te studearjen, hoopje wittenskippers ynsjoch te krijen yn 'e oarsprong en meganismen fan sykten basearre op pathogenen.

De befinings fan dizze stúdzje drage by oan ús begryp fan 'e komplekse relaasje tusken parasiten en har hosts. Fierder ûndersyk is nedich om de yngewikkelde meganismen op it spul folslein te ûntdekken, mar de stúdzje leveret in krúsjale stapstien op it mêd fan ynteraksjes mei host-parasyt.

