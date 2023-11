Sinneblommen brûke unike metoade om de sinne te folgjen, fynt stúdzje

Sinneblommen binne bekend om har fermogen om har gesichten te draaien en de sinne te folgjen as se oer de himel beweecht. It krekte meganisme efter dit gedrach is lykwols in mystearje bleaun oant no ta. In resinte stúdzje útfierd troch plantbiologen oan 'e Universiteit fan Kalifornje, Davis, hat ljocht makke oer hoe't sinneblommen de sinne "sjogge" en in nij meganisme iepenbiere dat ferskilt fan eardere oannames.

Yn tsjinstelling ta wat plantwittenskippers hiene leaud, fertrouwe sinneblommen net op itselde fototropismemeganisme dat oare planten nei in ljochtboarne kinne groeie. Ynstee dêrfan eksposearje sinneblommen heliotropisme, in unyk fermogen om de beweging fan 'e sinne aktyf te folgjen. De ûndersikers fûnen dat sinneblommen dit berikke troch oerdei wat mear oan 'e eastkant fan 'e stâlen te groeien, wêrtroch't de holle nei it westen draait. Nachts groeie se mear oan 'e westkant, wêrtroch't de holle werom nei it easten swaait.

Wichtich is dat de stúdzje ek ûntdutsen dat de genen dy't ferantwurdlik binne foar heliotropisme yn sinneblommen ferskillend binne fan dy ferbûn mei fototropisme yn oare planten. Doe't sinneblommen binnen waarden groeid nei in ljochtboarne, waarden de genen ferbûn mei phototropine aktivearre. Doe't lykwols bûten groeide en bleatsteld oan sinneljocht, waard in dúdlik patroan fan gene-ekspresje waarnommen.

Hoewol de spesifike genen belutsen by heliotropisme noch net identifisearre binne, hawwe de ûndersikers de fototropinepaad útsletten dy't gewoanlik ferbûn is mei ljochtsensing yn planten. Fierder ûndersyk sil ûndersykje proteïneregulaasje yn sinneblommen om de molekulêre paden te ûntdekken dy't ferantwurdlik binne foar heliotropisme.

Dizze trochbraak ûntdekking jout net allinich ynsjoch yn it fassinearjende gedrach fan sinneblommen, mar hat ek bredere gefolgen. It beklammet it belang fan it beskôgjen fan natuerlike omjouwingsomstannichheden by it bestudearjen fan planten yn kontroleare laboratoariumomjouwings. De befinings fan dizze stúdzje daagje eardere oannames út en meitsje it paad foar in djipper begryp fan ljocht-sensingmeganismen yn planten.

FAQ:

F: Wat is heliotropisme?

A: Heliotropisme is it fermogen fan in plant om de beweging fan 'e sinne te folgjen.

F: Wat is fototropisme?

A: Phototropism is it fermogen fan in plant om te groeien nei in ljochtboarne.

F: Wat is it ferskil tusken heliotropisme en fototropisme?

A: Heliotropisme omfettet it aktyf folgjen fan 'e beweging fan' e sinne, wylst fototropisme ferwiist nei groei nei in ljochtboarne.

F: Hoe fertoane sinneblommen heliotropisme?

A: Sinneblommen groeie oerdeis wat mear oan 'e eastkant, wêrtroch't har holle nei it westen draaie. Nachts groeie se mear oan 'e westkant, wêrtroch't de holle werom nei it easten swaait.

F: Wat hat de stúdzje iepenbiere oer genen fan sinneblommen?

A: De stúdzje fûn dat de genen dy't ferantwurdlik binne foar heliotropisme yn sinneblommen ferskillend binne fan dyjingen dy't ferbûn binne mei fototropisme yn oare planten.

Boarne: Phys.org