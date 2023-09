Mei it tanimmend oantal bemande misjes nei de romte en plannen foar in takomstige missy nei Mars, wurkje wittenskippers oan it ferminderjen fan de sûnensgefaarlike gefaren dy't komme mei romtereizen. Ien fan 'e wichtichste soargen is romtestrieling. Astronauten dy't bûten it International Space Station reizgje, wurde bleatsteld oan trochgeande strieling, dy't skealike effekten hawwe kinne op it nervous en kardiovaskulêre systemen. NASA ûntwikkelet technology om astronauten te beskermjen tsjin strieling, ynklusyf it bouwen fan ôfwikende materialen yn romteauto's en romtepakken. Bepaalde diëten en oanfollingen, lykas enterade, kinne ek helpe om de effekten fan bleatstelling oan strieling te minimalisearjen.

Gravitaasjeferoarings yn 'e romte foarmje ek risiko's foar astronauten. Sûnder de effekten fan 'e swiertekrêft fan' e ierde kinne spieren en bonken oer lange perioaden efterút gean. Om dit tsjin te gean, sille astronauten moatte oefenje en oanfollingen nimme, lykas bisfosfonaat, om har musculoskeletale sûnens te behâlden. Mikrogravity beynfloedet ek it sirkulaasjesysteem, wêrtroch't fluids nei de holle ferpleatse. Dit kin liede ta de útwreiding fan floeistoffolle romten yn 'e harsens en bydrage oan romteflecht-assosjearre neuro-okulêre syndroom, dat de struktuer en funksje fan' e eagen beynfloedet. Wittenskippers ûndersykje it gebrûk fan spesjale broeken om fluids yn it lichem te fersprieden en dizze effekten te ferminderjen.

Njonken fysike sûnensrisiko's kin it isolearjen fan romtereizen ek djippe effekten hawwe op mentale sûnens. Moannen oanien wenje en wurkje yn 'e buert mei deselde groep minsken, sûnder famylje of freonen te sjen, kin mentaal útdaagjend wêze. Astronauten sille moatte leare hoe't se ekstreme isolemint kinne beheare en stappen nimme om har geastlik wolwêzen te behâlden tidens romtemisjes mei lange doer.

Oer it algemien, om't romtereizen gewoaner wurde en plannen foar takomstige misjes nei Mars oan 'e gong binne, is it krúsjaal foar wittenskippers om oplossingen te studearjen en te ûntwikkeljen foar de sûnensgefaarlike astronauten. Troch dizze útdagings oan te pakken, kinne wy ​​de feiligens en it wolwêzen fan astronauten garandearje op har reizen nei de stjerren.

Definysjes:

1. Kevlar: In sterke, waarmte-resistant syntetyske fiber brûkt yn beskermjende klean en materialen.

2. Polyetyleen: In lichtgewicht, duorsum en fleksibel polymear faak brûkt yn ferskate tapassingen, ynklusyf ferpakking en plestik produkten.

3. Enterade: In voedingssupplement dat brûkt wurdt om gastrointestinale side-effekten fan bestralingseksposysje te ferminderjen, ek brûkt yn kankerpasjinten by bestralingstherapy.

4. Bisphosphonate: In klasse fan medisinen dy't brûkt wurde om bonkenôfdieling te foarkommen en osteoporose te behanneljen.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: "Hoe kinne jo risiko's fan strieling en oare gefaren fan romtereizen ferminderje" troch Janelle Wheat en Angela Hill, The Conversation.