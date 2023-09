Brian May, de legindaryske leadgitarist fan 'e band Queen, hat bydroegen oan 'e missy fan NASA om in stekproef fan 'e asteroïde Bennu yn kaart te bringen en op te heljen. May, dy't in doktoraat hat yn astrofysika, wurke gear mei wittenskipper Claudia Manzoni om realistyske 3D-ôfbyldings fan romtemisjes te meitsjen. Mei help fan dizze ôfbyldings holp May Bennu yn kaart te bringen en in feilige lâningssône te finen foar de OSIRIS-REx-sonde dy't de stekproef sammele.

De gearwurking begon doe't May stereos-3D-ôfbyldings makke fan OSIRIS-REx-missy-ôfbyldings stjoerde nei missy-direkteur Dante Lauretta. Lauretta wie fernuvere troch de kwaliteit fan 'e stereo's en erkende har potensjeel by it lokalisearjen fan in lâningsplak foar de stekproef. May, Manzoni, Lauretta, en oaren wurken gear oan it projekt, wat resultearre yn it boek "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

Dit is net de earste belutsenens fan maaie by NASA. Yn 2015 tsjinne hy as wittenskiplike meiwurker op 'e New Horizons-missy, dy't Pluto ferkende. May is net allinich bekend om syn bydragen oan astrofysika, mar ek as de songwriter efter in protte fan Queen's hits, ynklusyf "We Will Rock You" en "I Want It All."

May's passy foar romte en wittenskip is evident yn syn aktive rol yn NASA-missys. Syn ekspertize en kreativiteit as astrofysikus en gitarist bliuwt in ynfloed op it fjild.

boarnen:

- The Weather Channel - "Queen Guitarist Brian May Helps NASA Map Asteroid Bennu"

- Space.com - "Keninginnegitarist en astrofysikus Brian May op NASA's OSIRIS-REx Asteroid Sample Mission"