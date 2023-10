De foardielen fan stikstofbanden yn mynbouoperaasjes

Mining-operators steane foar de oanhâldende útdaging om produktiviteit te behâlden, wylst se de feiligens fan har bemanningen garandearje yn útdaagjende wurkomstannichheden. Grutte miningauto's, lykas loaders en frachtweinen, spylje in sintrale rol yn dizze soargen en fereaskje banden dy't sawol effektyf as feilich binne.

Bandenfeiligens is fan it grutste belang yn 'e mynbou. De bannen op mynauto's moatte stabiliteit en traksje leverje om materialen te ferpleatsen en ûngemakken te foarkommen. It gewicht en de krêft fan dizze masines kinne lykwols liede ta bannenfalen, dy't problemen kinne feroarsaakje en sels in risiko fan eksploazje foarmje. Op it stuit binne bannen foar miningauto's faak fol mei soerstofbefettende lucht, wat it risiko fergruttet fan in breuk of in vonk-induzearre eksploazje.

Ien oplossing om dit risiko te beheinen is om bannen fan mynauto's te foljen mei stikstof ynstee fan loft. Stikstof is al brûkt yn passazjiersauto's om bandendruk te behâlden en brânstofeffektiviteit te ferheegjen, en it biedt it tafoege foardiel fan ferhege feiligens yn mynbouauto's. As banden fol mei stikstof, it risiko fan eksploazje wurdt gâns fermindere.

Stikstof leveret ferskate direkte foardielen foar mining fan autobannen. It liedt ta stadiger drukferlies en minder korrosje fan metalen bânkomponinten feroarsake troch wetterdamp. Dit fertaalt ta ferbettere feiligens foar arbeiders en mynbouoperators.

Derneist helpt stikstof it libben fan banden te ferlingjen troch deflaasje te fertragen. Wylst sawol soerstof as stikstof troch de bânmuorre kinne permeate, docht stikstof it fjouwer kear stadiger as soerstof en mear as 100 kear stadiger as wetterdamp. Dit kin resultearje yn in ferheging fan 10% yn 'e bannenlibben.

Bandenfalen kinne liede ta wurkstops en signifikante downtime. Stikstof helpt te hâlden banden optimaal opblaasd, ferminderjen flex en wriuwing, dat ferleget it risiko fan tire oververhitting en falen. It ferbetteret ek brânstof effisjinsje, as stikstof ferlies is stadiger yn ferliking mei soerstof.

Banden foar miningauto's foarmje in feiligensgefaar fanwege har grutte, massa en druk. It foljen fan dizze bannen mei soerstof fergruttet it risiko fan bannenbrannen, benammen yn ûndergrûnske minen. Stikstoffolle banden ferminderje dit risiko signifikant.

Wylst d'r útdagings binne foar it ymplementearjen fan in stikstofinflaasjesysteem, lykas de kosten en emisje-swiere ferfier fan stikstof nei ôfstannen fan mynbou, binne d'r potinsjele oplossingen. Guon bedriuwen ûndersykje it generearjen fan stikstof op mynbouplakken, wat kostenbesparring soe biede en it brûken fan stikstof yn oare mynbouprosessen mooglik meitsje, lykas metaan-ûnderdrukking yn stienkoalwinning.

Wylst it gebrûk fan stikstofbannen yn mynbouoperaasjes net wiidferspraat is, wint it populariteit, benammen yn Súd-Afrika, wêr't it de yndustrystandert wurden is. Stikstofgenerators wurde levere oan mynbouoperaasjes yn ferskate lannen, en de technology is brûkerfreonlik en maklik te ynstallearjen.

Ta beslút, it brûken fan stikstofbannen yn mynboubedriuwen biedt tal fan foardielen, benammen yn termen fan feiligens. Hoewol d'r útdagings binne om te oerwinnen, kin de ymplemintaasje fan stikstofgenerators yn ûndergrûnske minen ekstra foardielen leverje yn termen fan kostenbesparring en ferbettere mynbouprosessen.

