NASA-yngenieurs hawwe in wichtige trochbraak berikt yn additive manufacturing, ek wol 3D-printsjen neamd. Se hawwe mei súkses ûntwikkele in raketmotor nozzle makke fan aluminium dat is sawol lichter en effisjinter as tradisjonele nozzles. Dizze ynnovaasje hat it potensjeel om ferkenning fan djippe romte te revolúsjonearjen troch it fergrutsjen fan de ladingkapasiteit.

De aluminium raketmotor mondstuk waard makke as ûnderdiel fan it projekt Reactive Additive Manufacturing foar de Fjirde Yndustriële Revolúsje (RAMFIRE). It projekt wurdt finansierd troch NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) en hat as doel om ljochtgewicht, additief produsearre aluminium raketsproeiers te befoarderjen dy't hege temperatueren en druk kinne wjerstean.

Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan' e RAMFIRE-mondstuk is har lytse ynterne kanalen, dy't it effektyf koel hâlde by operaasje fan 'e raketmotor. Dit ûntwerp foarkomt dat it mûlestik smelt en soarget foar har duorsumens sels ûnder ekstreme omstannichheden. Derneist, yn tsjinstelling ta tradisjonele sproeiers dy't in protte dielen nedich binne om tegearre te ferbinen, is de RAMFIRE sproeier boud as ien stik. Dit ferleget it oantal ferplichte obligaasjes en ferminderet de produksjetiid signifikant.

De ûntwikkeling fan tafoegings makke raketsproeiers is in spultsje-wikseler foar ferkenning fan djippe romte. Troch 3D-printtechnology te brûken, kin NASA no lichtere en effisjintere sproeiers produsearje dy't de hurde omstannichheden fan romtereizen kinne ferneare. Dizze trochbraak iepenet nije mooglikheden foar romteskipûntwerp en fergruttet de potinsjele ladingkapasiteit foar takomstige misjes.

Mei oanhâldende foarútgong yn additive manufacturing, makket NASA it paad foar takomstige romteferkenning. Troch de grinzen fan technology en ynnovaasje te ferleegjen, meitsje se de mooglikheid mooglik om gruttere en robúster romtefarders te stjoeren om de fiere útstreken fan ús universum te ferkennen.

Definysjes:

1. Additive manufacturing of 3D printsjen: in proses fan it meitsjen fan trijediminsjonale objekten troch deponearje materialen laach foar laach basearre op in digitaal model.

2. Rocket motor nozzle: in komponint fan in raket motor dy't rjochtet de stream fan exhaust gassen, providing thrust.

Boarnen: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)