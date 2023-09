Mapping Mars: It meitsjen fan krekte lânkaarten foar minsklike delsetting

Undersikers oan 'e New York University Abu Dhabi (NYUAD) wurkje oan it meitsjen fan krekte lânkaarten fan Mars foar takomstige minsklike delsetting. Se kombinearje mear dan 3,000 ôfbyldings mei hege resolúsje sammele troch de Hope-sonde fan 'e Feriene Arabyske Emiraten om in wiidweidich kleurmozaïek fan' e planeet te meitsjen. Akkurate lânkaarten en lokale waargegevens binne krúsjaal foar it feilich lâning fan romtefarders op Mars. It begripen fan deistige en seizoenswetterpatroanen kin helpe by it identifisearjen fan de feilichste tiid en lokaasje om te lânjen.

De NYUAD Mars Atlas wurdt brûkt yn NASA's Mars 24-software en de JMARS-database, dy't wurdt brûkt troch NASA-wittenskippers foar missyplanning. Dizze kaart is de earste dy't folslein wirklike kleurfoto's fan 'e heule planeet brûkt, en biedt in unyk perspektyf fan it lânskip fan Mars.

Akkurate atlassen kinne helpe om meardere útdagings te oerwinnen foar minsklike delsetting op Mars. Se kinne helpe by it identifisearjen fan de bêste lokaasjes foar minsklike delsettings yn termen fan lânskip, temperatuer en boarnen. De oanwêzigens fan iis kin omset wurde yn wetter, dat brûkt wurde kin foar bewenning.

De stúdzje fan it klimaat en woastynfoarming fan Mars kin ek gefolgen hawwe foar de ierde. Mars waard teoretisearre om ienris in wetterbedekte planeet te wêzen lykas de ierde, mar syn tinsjende sfear feroarsake koeling en droege. Mars belibbet no reguliere globale stofstoarmen, dy't syn klimaat beynfloedzje. De gegevens sammele oer de woastynfoarming fan Mars kinne brûkt wurde troch klimaatwittenskippers om de potensjele takomst fan 'e ierde te begripen.

De dream fan minsken dy't Martians wurde en op Mars libje, wurdt stadichoan in werklikheid. Mei de foarútgong fan technology en ûndersyk kin it net lang duorje foardat minsken in foet sette op 'e Reade Planeet. De krekte lânkaarten makke troch NYUAD binne in wichtige stap nei it berikken fan dit doel.

boarnen:

- CNN-artikel: "De Reade Planeet yn kaart bringe: hoe't ûndersikers krekte atlassen meitsje foar Mars"