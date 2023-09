It minsklik lichem befettet trillions sellen, stúdzje fynt

In nije stúdzje hat rûsd dat it minsklik lichem in ferbjusterjend oantal sellen befettet. Undersikers analysearren mear as 1,500 papieren om te bepalen dat de gemiddelde folwoeksen man sawat 36 trillion sellen hat, wylst folwoeksen froulju 28 trillion hawwe en 10-jier-âlde bern sawat 17 trillion. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift PNAS, beskôge de grutte en oantal fan 400 soarten sellen oer 60 weefsels yn it lichem. De analyze die bliken in konsekwinte omkearde relaasje tusken sel grutte en count. Mei oare wurden, gruttere sellen hawwe in legere totale oantal relatyf oan lytsere sellen. Dit patroan spant in breed oanbod fan selgrutte, fan lytse reade bloedsellen oant grutte spiersellen.

De auteurs fan 'e stúdzje erkende dat d'r beheiningen binne foar har befiningen. De opjûne sifers binne basearre op "gemiddelde" folwoeksenen en bern, en jouwe gjin rekken mei de signifikante fariaasje yn grutte en gewicht ûnder yndividuen. De ûndersikers merkten ek op dat d'r ûnwissichheid is yn har skattingen fanwegen it fertrouwen op yndirekte mjittingen ynstee fan direkte mjittingen fan selmassa. De stúdzje hat lykwols ôfwikingen markearre yn eardere skattingen fan sellen, dy't gefolgen kinne hawwe foar ús begryp fan lymfocyte-relatearre sûnens en sykten lykas HIV en leukemy. De stúdzje fûn dat d'r sawat 2 trillion lymfozyten yn it minsklik lichem binne, fjouwer kear heger as eardere skattings.

Fierder ûndersyk is nedich om in wiidweidiger begryp te krijen fan it tal sellen yn it minsklik lichem, benammen oangeande froulju en bern. Dizze stúdzje leveret lykwols weardefolle ynsjoch yn it grutte oantal sellen dy't it minsklik lichem foarmje en de relaasje tusken selgrutte en telling.

boarnen:

Nije wittenskipper: "It minsklik lichem wurdt rûsd om sawat 30 trillion minsklike sellen te dragen" PNAS: "Skalerbere generative modellen foar krekte labeling en folgjen fan dynamyske subcellulêre struktueren yn fluoreszensmikroskopie"