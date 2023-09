Fruitfliegen brûke oantinkens om te navigearjen nei iten, stúdzjefynsten

Ûndersikers hawwe ûntdutsen hoe't fruit fly harsens omfoarmje oantinkens oan eardere beleannings yn aksjebere gedrach, sadat se fine iten. Spesifyk ferwurket in wichtige regio fan 'e harsens neamd it paddestoellichem olfaktoryske ynformaasje en jout wearden oan ferskate geuren. It wie lykwols ûndúdlik hoe't dizze wearden motoraksjes beynfloede. Dizze stúdzje identifisearre in kluster fan neuroanen neamd UpWiNs dy't in krúsjale rol spylje by it konvertearjen fan geur oantinkens yn opwindende bewegingen.

Fruitfliegen, lykas oare ynsekten, draaie omheech om geuren te spoaren en te finen wêr't oantreklike geuren weikomme. It olfaktorysysteem yn 'e harsens fan' e fly detektearret en sintet dizze geuren dy't troch de wyn droegen wurde, en liedt de fly nei de beleanning. De ûndersikers fûnen dat de UpWiN's ynhiberende en eksitearjende ynputen yntegreare fan ferskate kompartiminten fan it paddestoellichem, wêrtroch't de fly draait en omheech draait.

It mushroom lichem yn 'e harsens fan' e fly ferwurket en yntegreart olfaktoryske ynformaasje en jout positive as negative wearden oan ferskate geuren. De ûndersikers ûntdutsen dat oantinkens dy't foarme binne yn ferskate kompartiminten fan it paddestoellichaam ûnderskate gedragingen oproppe, wêrby't mar guon de loftbeweging fan 'e flean driuwen. De UpWiN's ûntfange remmende en opwinende sinjalen fan dizze kompartementen, wêrtroch't de fly effektyf kin navigearje nei de boarne fan oantreklike geuren.

Dit ûndersyk jout ynsjoch yn hoe't learde positive en negative wearden oerset wurde yn konkrete ûnthâld-oandreaune aksjes. De UpWiN's stjoere ek eksitearjende sinjalen nei dopaminergyske neuroanen foar learen fan hegere oarder. It begripen fan dizze neuronale circuitmeganismen helpt te ferklearjen hoe't parallelle dopaminergyske neuroanen en ûnthâldsubsystemen ynteraksje om ûnthâld-basearre aksjes en learen te begelieden op it nivo fan yndividuele neurale circuits.

Fierdere stúdzjes oer fruitfliegen kinne ljocht skine oer de rol fan oantinkens yn gedrach en learen yn sawol vertebraten as ynvertebraten harsens.

Boarne: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definysjes:

- Mushroom lichem: In regio fan 'e harsens fûn yn guon ynsekten, ferantwurdlik foar it ferwurkjen fan olfaktoryske ynformaasje en it tawizen fan wearden oan ferskate geuren.

- UpWiNs: In kluster fan neuroanen dy't remmende en eksitearjende sinjalen yntegreare fan ferskate kompartiminten fan it paddestoellichem, en fruitfliegen begeliede om op 'e wyn te bewegen nei oantreklike geuren.

boarnen:

- Orizjinele ûndersyk: "Neurale circuitmeganismen foar it transformearjen fan learde olfaktoryske valences yn wynrjochte beweging" troch Yoshinori Aso et al. eLife