Satelliten, lykas de Sentinel-6 Michael Freilich, observearje op it stuit in ferskynsel dat opkomt yn 'e Stille Oseaan. De wetters by de westkust fan Súd-Amearika ûnderfine in tanimming fan temperatuer, mei as gefolch de útwreiding fan de seespegel. Dizze tanimming fan oerflaktemperatueren fan 'e oseaan hat in wichtige ynfloed op waarpatroanen yn Azië en Noard-Amearika, in ferskynsel bekend as El Niño.

Om ynsjoch te krijen yn El Niño fan dit jier, ûndersiikje ûndersikers eardere foarfallen. Yn 'e ferklearring útbrocht troch NASA's Jet Propulsion Laboratory, wurdt steld dat Kalifornje swiere rein ûnderfûn yn' e 2015-2016 El Niño, dy't liede ta hege surf, oerstreamingen en modderslides.

In nije ôfbylding fan NASA fergeliket it begjin fan 'e 2023 El Niño mei de patroanen observearre yn oktober 1997 en oktober 2015, dy't waarden beskôge as ekstreme barrens troch it romte-agintskip. Dizze eardere barrens feroarsake feroaringen yn globale temperatueren, wynpatroanen en seespegels.

As de oerflaktewettertemperatuer omheech giet, wurdt de east- nei west-oerflakwyn swakke. Dizze feroaring liedt ta ferhege delslach yn 'e eastlike en sintrale Stille Oseaan, wylst Yndoneezje in ôfnimming fan delslach ûnderfynt. Derneist feroaret de aktiviteit yn 'e Stille Oseaan de jetstream, wat resulteart yn wietere en kâldere omstannichheden yn' e súdlike FS en droeger en waarmer omstannichheden yn it noarden.

Nettsjinsteande de El Niño fan dit jier liket relatyf myld te wêzen yn ferliking mei ferline eveneminten, suggerearret Josh Willis, de projektwittenskipper foar Sentinel-6 Michael Freilich, dat it noch in wiete winter kin bringe nei it Súdwesten fan 'e FS as betingsten oerienkomme.

De Sentinel-6 Michael Freilich-satellyt is ûnderdiel fan 'e Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-missy, in mienskiplike ynspanning wêrby't de European Space Agency, de European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, en NOAA. It is neamd nei Michael Freilich, eardere direkteur fan NASA's Earth Science Division.

boarnen:

- NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) yn Pasadena, Kalifornje

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)