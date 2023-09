De rol fan ionisearre urea yn 'e oarsprong fan it libben op ierde

Wittenskippers hawwe wichtige stappen makke yn it begripen fan 'e oarsprong fan it libben op ierde troch ynnovative röntgenspektroskopytechniken te brûken. Troch de ionisaasje en reaksje fan ureummolekulen te bestudearjen, hawwe ûndersikers ljocht makke oer hoe't de boustiennen fan it libben yn 'e pre-biotyske faze foarmje kinne.

Yn dizze perioade wie de atmosfear fan 'e ierde minder ticht, wêrtroch't hege enerzjy romtestrieling molekulen ionisearje koe. Lytse wetterpuollen mei urea, in essensjele organyske ferbining foar de formaasje fan nukleobasis, waarden bleatsteld oan dizze yntinse strieling. Dêrtroch ûndergie urea ombou yn reaksjeprodukten dy't as basis foar it libben tsjinne koenen.

Om dit proses fierder te ûndersykjen, brûkte in ynternasjonaal ûndersyksteam fan 'e Tohoku Universiteit, de Universiteit fan Genêve, ETH Zürich en de Universiteit fan Hamburch in baanbrekkende röntgenspektroskopy-oanpak. Dizze technyk brûkte in ljochtboarne fan hege harmonische generaasje en in sub-mikron floeibere flat-jet om gemyske reaksjes yn floeistoffen te ûndersiikjen mei útsûnderlike tydlike presyzje.

Troch de feroaringen yn ureummolekulen te bestudearjen op it femtosekonde-nivo (ien kwadrillionste fan in sekonde), ûntdutsen de ûndersikers it dynamyske proses dat bart nei ionisaasje. Ionisearjende strieling skea oan de ureum-biomolekulen, mar as de enerzjy ferdwynt, ûndergeane de ureum-molekulen in rappe en yngewikkelde reaksje.

Eardere stúdzjes rjochte har op molekulêre reaksjes yn 'e gasfaze, mar it team makke in apparaat om in ultra-tinne floeibere jet binnen in fakuüm te generearjen om har ûndersiken út te wreidzjen nei it wetterige omjouwing, dat de natuerlike setting is foar biogemyske prosessen. Dizze foarútgong stelde har yn steat om te studearjen hoe't reaksjes yn realtime ûntjaan.

Dit ûndersyk jout net allinich ynsjoch yn 'e oarsprong fan it libben op ierde, mar it iepenet ek nije kânsen op it opkommende fjild fan attochemy. Troch it observearjen fan molekulêre reaksjes op in ungewoane nivo fan detail, kinne wittenskippers in djipper begryp krije fan gemyske prosessen en ús kennis fan 'e fûnemintele meganismen dy't it libben driuwe foarút gean.

Referinsje: "Femtosecond proton transfer in urea solutions probed by X-ray spectroscopy" troch Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pier Wolf, en Hans Jakob Wörner, Natuer.