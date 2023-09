Untdekking fan âlde meteoriten jout ynsjoch yn it iere sinnestelsel

Undersikers hawwe in âlde romterots ûntdutsen bekend as Erg Chech 002 dy't weardefolle ynformaasje koe biede oer de formaasje fan ús sinnestelsel. Untdutsen yn 'e Sahara-woastyn yn Algerije yn 2020, Erg Chech 002 befettet hegere nivo's fan it radioaktive isotoop aluminium-26 dan ferwachte. Dizze fynst hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan planetêre formaasje en de datearring fan meteoriten.

Erg Chech 002 wurdt leaud in stiennen meteoryt te wêzen bekend as in achondrite-rots, dy't liket op fulkanyske rots en datearret út 'e iere stadia fan ús sinnestelsel. It wurdt beskôge as de âldst bekende meteoryt fan fulkanyske komôf. De oanwêzigens fan aluminium-26 yn 'e meteoryt is benammen krúsjaal, om't dizze isotoop nei alle gedachten in krúsjale rol spile hat yn 'e evolúsje fan it iere sinnestelsel.

Aluminium-26, bekend om in boarne fan waarmte yn it iere sinnestelsel, úteinlik ferfallen en beynfloede it smelten fan primitive rotsen dy't letter foarme de planeten. De ûntdekking fan dizze isotoop yn Erg Chech 002 daagt lykwols de oanname út dat it oer it iere sinnestelsel evenredich ferdield wie. Undersikers fûnen dat it âlder lichem fan dizze meteoryt trije of fjouwer kear mear aluminium-26 befette moat as it âlderlichem fan ferlykbere meteoryten, wat oanjout op in ûngelikense ferdieling fan dizze isotoop.

Om de leeftyd fan Erg Chech 002 te bepalen, analysearren wittenskippers lead- en uraniumisotopen en berekkenen har lead-isotopyske leeftyd om sawat 4.566 miljard jier te wêzen. Dit komt oerien mei de rûsde leeftyd fan it sinnestelsel. Troch dizze gegevens te fergelykjen mei oare âlde meteoriten, kinne ûndersikers ynsjoch krije yn 'e oarsprong fan 'e planeten en mooglik de leeftiden fan earder ûndersochte meteoriten opnij beoardielje.

Dizze ûntdekking draacht by oan in better begryp fan 'e iere ûntwikkelingsstadia fan ús sinnestelsel en de geologyske skiednis fan planeten. Fierder ûndersyk nei ferskate soarten achondrite-rotsen sil ús kennis fan it iere sinnestelsel en har formaasje fierder ferbetterje.

boarnen:

- Natuerkommunikaasje (Publisearre op 29 augustus 2023)

- It petear (Artikel fan Evgenii Krestianinov)