Klimaatferoaring bedriget de bûtengewoane lifespans fan flearmûzen, stúdzje fynt

In resinte stúdzje publisearre yn Proceedings of the Royal Society B: Biologyske Wittenskippen suggerearret dat de opmerklike lifespans fan flearmûzen yn gefaar wêze kinne troch tanimmende globale temperatueren. It ûndersyk, útfierd troch wittenskippers fan University College Dublin en de Universiteit fan Bristol, rjochte him op 'e hibernaasje-syklus fan in groep wylde gruttere hoefijzerflearmûzen.

De ûndersikers ûntdutsen dat fluktuaasjes yn it waar yn 'e hibernaasjeperioade fan' e flearmûzen ynfloed hawwe op it molekulêre meganisme ferantwurdlik foar har lange libben. Telomeres, dy't stikjes DNA binne dy't de úteinen fan chromosomen beskermje, koartsje elke kear as in sel dielt. Dit ferkoartingsproses is ferbûn mei fergrizing en fergrizing-relatearre sykten.

It ûndersyk die bliken dat flearmûzen dy't troch waarmere omstannichheden faker út de hibernaasje kamen, signifikant koartere telomeren hiene yn ferliking mei eardere winters mei kâldere temperatueren. Professor Emma Teeling fan University College Dublin spruts soargen út oer dizze befinings, en stelde dat de foarseine tanimming fan globale temperatueren de foardielige effekten fan hibernaasje yn wylde flearmûzen beheine kinne.

Dr. Megan Power, de haadauteur fan 'e stúdzje, folge mear as 200 wylde gruttere hoefijzerflearmûzen oer trije winters om de effekten fan hibernaasje op telomeren te ûndersykjen. It ûndersyk die bliken dat hibernaasje fungearret as in foarm fan ferjonging, wêrby't de telomeres yn it wintersliepseizoen earder útwreidzje as ynkoarten. Dizze útwreiding is wierskynlik te tankjen oan de ekspresje fan it enzyme telomerase, wêrtroch telomere DNA himsels replikearret sûnder skea te feroarsaakjen.

De befinings fan 'e stúdzje beklamje de mooglike gefolgen fan feroarjende klimatologyske omstannichheden op' e langlibbene natuer fan flearmûzen. Soarten mei lange lifespans en trage reproduktive tariven, lykas flearmûzen, binne benammen kwetsber foar miljeuferoarings. De ûndersikers beklamje it belang fan it begripen fan hoe't flearmûzen wurde beynfloede troch en oanpasse oan rappe klimaatferoaring.

Fierder ûndersyk is nedich om de rol fan telomerase te ûndersykjen yn 'e útwreiding fan telomeres yn' e hibernaasje. De stúdzje markeart de ynfloed fan klimaatferoaring op 'e ekology en it fuortbestean fan flearmûzenpopulaasjes, en beklammet de needsaak foar trochgeande ûndersyk en behâld ynspanningen om dizze bûtengewoane skepsels te beskermjen.

Boarne:

- Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamyk yn in ferskowing klimaat: ynsichten út wylde gruttere hoefijzerbats, Proceedings of the Royal Society B: Biologyske Wittenskippen (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- University College Dublin