De konvinsjonele oanpak fan sinne-enerzjy-ynstallaasjes omfettet faak it skjinmeitsjen fan lân en it pleatsen fan sinnepanielen op it gradearre oerflak. Dizze metoade kin lykwols liede ta signifikante fersteuring foar ekosystemen. Om in mear duorsume en miljeu ferantwurde oanpak te befoarderjen, stelle ûndersikers fan 'e Colorado State University it gebrûk fan ecovoltaics foar, dy't enerzjyproduksje kombinearret mei it behâld fan ekosysteemtsjinsten.

Agrivoltaics, wêrby't it dûbele gebrûk fan grûn foar lânbou en sinne-ynstallaasjes giet, is al erkend as in positive stap nei duorsumens. It hat lykwols de neiging om it maksimalisearjen fan elektrisiteitsproduksje te prioritearjen sûnder de potensjele foardielen foar planten en bisten ûnder de sinnepanielen te beskôgjen. Ecovoltaics nimt in oare oanpak troch it ûntwerpen fan sinnearrays dy't de behoeften fan it ekosysteem beskôgje, benammen yn wetterbeheinde omjouwings lykas greiden.

De ûndersikers lûke ynspiraasje út har wurk by Jack's Solar Garden, de grutste ûndersyksside foar agrivoltaika yn 'e FS. Hjir studearje se hoe't sinnepanielen sinneljochtpatroanen feroarje en delslachferdieling feroarje, en meitsje unike mikroomjouwings dy't ferskaat stypje binnen sinne-ynstallaasjes. Dizze mikroomjouwings steane sintraal yn it konsept fan ecovoltaics.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan ecovoltaics is har potensjeel om tige degradearre of ferlitten lânbougrûnen te herstellen. Dizze gebieten, dy't ideaal binne foar grutskalige sinne-ynstallaasjes, kinne tagelyk wurde omfoarme ta habitats dy't it bioferskaat ferbetterje en tagelyk skjinne enerzjy leverje.

Om de ekologyske gefolgen fan sinnepanielen fierder te ûndersykjen, plannen de ûndersikers in nije ûndersyksynstallaasje op te rjochtsjen yn in lânseigen greideomjouwing tichtby de kampus fan 'e universiteit. Mei dit inisjatyf wolle se de effekten fan sinne-ynstallaasjes op hurde en droege ekosystemen better begripe, om't de klimaatferoaring yn 'e takomst yntinsiver wurdt.

It ûndersyk útfierd troch it team fan 'e Colorado State University hat as doel om takomstige sinne-ynstallaasjes te beynfloedzjen troch prinsipes te ferkennen dy't ekologyske duorsumens prioritearje. Troch dizze prinsipes oer te nimmen kinne enerzjybedriuwen bydrage oan sawol klimaatoplossingen as oplossings foar lângebrûk. Troch ecovoltaics wurdt in duorsumer en ekologysk ynformearre takomst fan sinne-enerzjy mooglik.

