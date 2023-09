NASA taret Space Launch System Rocket op foar Crewed Lunar Mission yn 2024

NASA makket wichtige tariedingen foar har oankommende Artemis 2-missy, wêrby't fjouwer astronauten sille begjinne op in moannereis. Dit sil de earste kear wêze dat minsken yn mear as 50 jier nei de moanne reizgje. De missy sil NASA's Space Launch System (SLS) raket brûke, dy't al mei súkses flein is mei in unbemanne romtesonde mei de namme Artemis 1.

De primêre fokus fan 'e tariedings fan NASA is it garandearjen fan' e feiligens fan 'e bemanning tidens de stress fan lansearring. Dit omfettet ekstra testen fan nije systemen oan board fan 'e SLS-raket en syn mobile launcher, ynklusyf in needûntsnappingssysteem. De astronauten sels binne aktyf belutsen by it tariedingsproses, wêrby't testen op it plak omfettet mei har romtepakken drage.

De Artemis 1-missy, dy't trije mannequins om 'e moanne stjoerde, hat in fûnemint lein foar it meitsjen fan in soepeler tariedingsproses foar Artemis 2. De útdagings dy't tidens Artemis 1 konfrontearre binne, lykas fertragingen yn simulearre start-countdowns, binne oanpakt, en no is de fokus is op bemanningsrelatearre ynhâld en training om feiligensmaatregels te ferbetterjen.

Tariedingen foar Artemis 2 befetsje ferskate wichtige mylpalen. De bemanning sil in lanseardei njonken de grûnbemanning simulearje, dielnimme oan praktyk foar ûntsnapping yn need, en de raket sil stapel- en assemblagetests ûndergean yn NASA's Vehicle Assembly Building. Uteinlik sil de stapel wurde taret op it startplak foar de lansearring fan 'e missy yn lette 2024.

Feiligens is de primêre soarch yn it heule tariedingsproses. NASA sil itselde oantal lansearring countdown-simulaasjes útfiere as earder, mei foarrang jaan oan de feiligens fan sawol de flechtbemanning as de grûnbemanning. Trochrinnende praktyk en training foar spierûnthâld binne essensjele komponinten fan 'e tarieding, en soargje derfoar dat alle teamleden goed taret binne op de missy.

Opmerklike feroarings yn Artemis 2 omfetsje oanpassings oan fueling prosedueres basearre op lessen leard tidens de wiete jurk repetysje foar Artemis 1. Untwerp feroarings oan de mobile launcher helpe ferbetterjen syn funksjonaliteit. Oandacht wurdt ek jûn oan brânstoftank-ynterfaces om lekken te foarkommen, mei gegevens fan eardere tests dy't de nedige oanpassingen ynformearje.

Mei dizze wiidweidige tariedings is NASA op koers om har histoaryske Artemis 2-missy in suksesfolle stribjen te meitsjen, en it paad foar takomstige moanneferkenning.

