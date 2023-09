Kolombiaanske ûndersiker studearret bûtenierdsk materiaal yn stofmonsters werom nei ierde

In jonge Kolombiaanske ûndersiker, Camilo Jaramillo-Correa, hie de unike kâns om stofmonsters te studearjen dy't út 'e romte werombrocht binne. De samples waarden sammele troch de Hayabusa2-missy fan 'e Japanske romte-agintskip, dy't de earste waard om bylden te beamen fan operearjende rovers op in asteroïde en geologyske samples werom nei de ierde. Jaramillo-Correa, dy't doe syn PhD yn Nuclear Engineering studearre, ûntwurp en boude in fersegele samplekapsule om de samples te hâlden en te beskermjen tsjin loftfersmoarging.

Syn mentors fregen oft it mooglik wie om de kapsule te brûken om bûtenierdsk materiaal te studearjen, en Jaramillo-Correa feroare en hifke de kapsule om te foldwaan oan de strange easken foar beskerming fan samples. It team hat stúdzjes útfierd op twa sets fan samples fan asteroïde Ryugu: yndividuele dieltsjes en fyn poeders. De analyze is oanhâldend, mar se ferwachtsje ynformaasje te krijen oer de gearstalling, eigenskippen en mooglike bewiis fan romteferwaarming fan de asteroïden.

It studearjen fan asteroïden is wichtich om twa haadredenen, neffens Jaramillo-Correa. Earst jouwe se in momintopname fan 'e iere stadia fan it sinnestelsel en kinne ús helpe te begripen hoe't it en planeet Ierde foarme binne, lykas de oarsprong fan it libben. Twadder kin it studearjen fan asteroïden ynsjoch leverje yn 'e effekten fan romteferwaarming en atmosfearyske fersmoarging.

De reis fan Jaramillo-Correa fan Kolombia nei de Feriene Steaten foar syn ûndersyk beljochtet ek de ferskillen yn ûndersyksomjouwings en tagong ta boarnen. Hy merkte op dat ûndersikers yn 'e FS folle makliker tagong hawwe ta boarnen, lykas ynstruminten, yn ferliking mei dy yn Kolombia. Nettsjinsteande dit learde hy de mooglikheden fan syn laboratoarium yn Kolombia te wurdearjen en ynsjochsinnich te wêzen.

In oare Kolombiaanske ûndersiker, Andrea Guzman Mesa, ferfolge har dreamen op it mêd fan astrofysika. Har PhD rjochte him op it bestudearjen fan de atmosfearen fan planeten bûten ús sinnestelsel. Se fergelike atmosfearyske modellen mei observaasjegegevens mei help fan ramt foar masine-learen om foarsizzingen te meitsjen oer de gearstalling fan dy atmosfearen. Guzman Mesa wie ek ynstrumintal yn it stimulearjen fan sichtberens foar froulike wittenskippers yn Kolombia, yn 'e hope om echte feroaring te bringen yn it ûndersyksekosysteem fan it lân.

