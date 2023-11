Nij stânbyld ûntbleate by Nossal High School om lokale leginde te earjen

Nossal High School yn Berwick hat koartlyn in opfallend libbensgrutte brûnzen stânbyld iepenbiere ta eare fan 'e wurdearre Sir Gustav Nossal AC. Dit prachtige stânbyld, makke troch ynternasjonaal ferneamde byldhouwers Gillie en Marc, bringt earbetoan oan Sir Nossal's opmerklike wittenskiplike prestaasjes, syn ûnskatbere wearde bydrage oan 'e skoalle, en syn benaderbere en freonlike aard.

Op 20 novimber sammele de skoalmienskip byinoar om tsjûge te wêzen fan de grutte ûntbleating fan it stânbyld, ter herdenking fan it bliuwende erfenis fan Sir Nossal. Dr. John Inns, de foarsitter fan 'e skoalried, spruts syn nocht út om it stânbyld einlings ta libben te sjen komme nei ferskate jierren fan soarchfâldige planning en tarieding, dy't begon werom yn 2019 mei it doel om gear te fallen mei it 10-jierrich jubileum fan 'e skoalle yn 2020.

De oprjochter fan 'e Nossal High School, Roger Page, dielde syn gedachten oer de betsjutting fan it stânbyld. Underljochting fan Sir Nossal's yntegrale rol yn 'e skoalmienskip, spruts Page syn hope út dat it stânbyld soe tsjinje as in passend earbetoan oan har ferbining. Hy beklamme fierder dat Sir Nossal de skoalle faak besocht, en naam de tiid om ynteraksje mei studinten, personiel en besikers. As symboal fan dizze koestere ynteraksje sil it brûnzen stânbyld fan in sittende Sir Nossal prominint wurde werjûn by de foaryngong fan 'e skoalle.

Beyond syn lokale erkenning is Sir Gustav Nossal in figuer fan nasjonale en ynternasjonale bekendheid. Sir Nossal, dy't yn 2000 de Australiër fan it Jier bekroand hat, hat in ûnútwisbere mark efterlitten op sawol Australyske as wrâldwide mienskippen. Njonken syn baanbrekkend wurk op it mêd fan immunology hat er him ek ynset op tal fan humanitêre ynspanningen. Syn opmerklike prestaasjes omfetsje it foarsitterjen fan it Global Program for Vaccines and Immunization by de Wrâldsûnensorganisaasje, en ek gearwurkjen mei it faksinprogramma fan 'e Bill en Melinda Gates Foundation.

Berne yn Eastenryk yn 1931, sir Nossal migrearre nei Austraalje op jonge leeftyd. Troch de taalbarriêre te oerwinnen, helle hy akademysk út, waard de topstudint op syn skoalle en helle úteinlik syn medyske graad oan 'e Universiteit fan Sydney. Neitiid folge Sir Nossal syn Ph.D. oan 'e Universiteit fan Melbourne. Syn ferneamde karriêre late him nei it ferneamde Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) yn Melbourne, wêr't hy as direkteur tsjinne fan 1965 oant 1996.

Sir Nossal spruts syn hope út dat it stânbyld, neist syn oanhâldende ynfloed op 'e skoalle, takomstige generaasjes soe ynspirearje om har dreamen te realisearjen. Hy herinnerde it publyk dat Austraalje in lân fan grutte kânsen is en spruts syn tankberens en grutskens út om foar har te stean. Sir Gustav Nossal moedige elkenien oan om har tiid op Nossal High School mei leafde te ûnthâlden.

It stânbyldprojekt waard mooglik makke troch de bydragen fan 'e skoalmienskip en romhertige donaasjes fan saaklike leveransiers lykas PSW Uniforms en Edunet Computers, lykas ek in substansjele donaasje fan 'e WEHI yn erkenning fan Sir Gustav Nossal's ûnskatbere weardefolle bydragen oan sawol medysk ûndersyk as de organisaasje sels.

-

FAQ

Wa is Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal is in Eastenryksk-berne Australyske wittenskipper en humanitêr. Hy is ferneamd om syn wurk op it mêd fan immunology en hat in wichtige bydrage levere oan medysk ûndersyk wrâldwiid. Sir Nossal krige de Australian of the Year-priis yn 2000 en hat tsjinne yn liederskipsposysjes mei wurdearre organisaasjes lykas de Wrâldsûnensorganisaasje en de Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Wêrom waard in stânbyld ûntbleate by Nossal High School?

It brûnzen stânbyld waard ûntbleate by de Nossal High School om de prestaasjes fan Sir Gustav Nossal te earjen, syn ynstrumintale rol yn 'e skoalmienskip en syn oansprekbere aard. It stânbyld tsjinnet as earbetoan oan syn wittenskiplike bydragen en syn oanhâldende ynfloed as in boarne fan ynspiraasje foar studinten en meiwurkers.

Wa makke it stânbyld?

It stânbyld waard makke troch ynternasjonaal erkende byldhouwers Gillie en Marc, bekend om har útsûnderlike talint en fermogen om de essinsje en prestaasjes fan opmerklike figueren te fangen.