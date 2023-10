Sily is bekend om syn útsûnderlike stjergesichtsbetingsten, mei't de Atacamawoastyn ien fan 'e bêste lokaasjes is foar astronomen troch syn dúdlike loften en minimale ljochtfersmoarging. Om dizze tsjustere loften foar astronomy te behâlden en de skealike effekten fan ljochtfersmoarging op minsklike sûnens en biodiversiteit oan te pakken, hat it Sileenske Ministearje fan Miljeu in Nije Nasjonale Lighting Standard yntrodusearre.

Earder hiene de regio's dy't grutte observatoaren yn Sily hostje spesifike ferljochtingsregels om har status fan tsjustere himel te beskermjen. No wurde dizze noarmen útwreide oer de rest fan it lân om ferantwurde en duorsume praktiken foar bûtenferljochting te befoarderjen.

De nije ferljochtingsstandert rjochtet him op it ferbetterjen fan bûtenferljochting troch te ferskowen fan yntinsyf blau ljocht nei sêftere amberkleuren. Dizze feroaring helpt de negative gefolgen op minsklike sûnens te minimalisearjen, lykas obesitas, depresje en bepaalde soarten kanker. Derneist moatte ferljochte reklame tusken middernacht en 7 oere útskeakele wurde, sadat kommersjele ferljochting net bydraacht oan ljochtfersmoarging yn krúsjale nachtoeren.

Beyond minsklike sûnens erkent de New National Lighting Standard ek de ynfloed fan ljochtfersmoarging op biodiversiteit. Keunstmjittich ljocht fersteurt it gedrach fan nachtlike soarten, wêrûnder ynsektenbestuivers en seefûgels. Ynsektenbestuivers fertrouwe op moanneljocht en stjerljocht foar navigaasje, en ljochtfersmoarging kin har betize en disorientearje, en beynfloedzje plantbestuiving en gewaaksûnderhâld. Lykas de Markham stoarmpetrel, in seefûgel dy't lânseigen is yn Sily, Ekwador en Perû, komt yn gefaar troch ljochtfersmoarging. Dizze fûgels brûke it ljocht fan 'e moanne en stjerren om nei har briedgebieten te navigearjen, mar stedske ferljochting ferwarret har faak, en foarkomt suksesfolle migraasje.

De New National Lighting Standard is fan doel de negative gefolgen op wylde dieren werom te kearen en gebieten te beskermjen dy't essensjeel binne foar behâld ynspannings. Troch it ymplementearjen fan yntensiteit, kleurtemperatuer en tiidgrinzen besiket Sily in rasjoneel en duorsum gebrûk fan keunstmjittige ferljochting te berikken, wylst it miljeu en minsklik wolwêzen beskerme wurdt.

Njonken dizze foardielen soargje de nije regeljouwing ek foar it behâld fan it hillichdom fan 'e tsjustere himel fan Sily, dat is thús oan tal fan observatoaren. De tanimming fan ljochtfersmoarging foarmet in signifikant risiko foar de leefberens fan astronomyske waarnimmings op lange termyn. Troch it behâld fan tsjustere himel te prioritearjen, erkent Sily it belang fan astronomy en har bydrage oan it begripen fan it universum.

Boarnen: Fundación Cielos de Chile, Sileensk ministearje fan miljeu