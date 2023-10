Bat Skull fan 50 miljoen jier lyn jout nij ynsjoch yn iere Bat Evolúsje

In hast yntakt flearmûsskedel, datearret likernôch 50 miljoen jier werom, is ûntdutsen yn in grot yn Frankryk. Dizze fynst smyt ljocht op 'e earder mysterieuze iere evolúsje fan flearmûzen. Bats hawwe ien fan 'e earmste fossile records ûnder sûchdieren, wêrtroch't it útdaagjend is om te bepalen wannear't se earst begon te fleanen of yn hoalen te roastjen, en ek wannear't se har unike echolokaasjefeardigens ûntwikkelen. De flearmûsskedel, dy't ta de útstoarne soarte Vielasia sigei heart, wie ûnder 23 fossilisearre persoanen dy't yn 'e grot fûn binne.

Foarige flearmûzenfossylen waarden faak fragminteare of folslein plat, wêrtroch't it lestich wie om har trijediminsjonale anatomy te studearjen en te bepalen as se echolokaasje brûkten. De Vielasia sigei-skedel waard lykwols perfekt bewarre bleaun yn kalkstien, en behâlde syn oarspronklike foarm. Dêrtroch koene wittenskippers it ynderlike ear bestudearje en fergelykje mei moderne flearmûzen. De resultaten suggerearje dat dizze âlde flearmûs wierskynlik echolokaasje brûkte, en pleatst it goed foarút fan walfisken yn termen fan it ûntwikkeljen fan dit fermogen. Foar dizze ûntdekking wiene wittenskippers allinich wis fan echolokaasje yn moderne batfamyljes.

De Vielasia sigei flearmûs wie in lytse grot-wenjende soart, mar 1.8 sm lang. Dit tsjinsprekt eardere oannames dat iere flearmûzen foaral yn beammen om marren en bosken libbe. De stabiliteit fan grotomjouwings levere wierskynlik in taflecht tidens de fluktuearjende temperatuerferoaringen fan 'e iere Eoseenperioade.

Hoewol dizze ûntdekking it debat oer iere flearmûzen-echolokaasje net definityf besuniget, leveret it twingend bewiis. It tsjinnet ek as ynspiraasje foar fierdere ferkenning fan it fossile rekord om mear ynsjoch te krijen yn 'e evolúsje fan flearmûzen en har unike skaaimerken.

