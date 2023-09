De âldste houten struktuer ûntdutsen: in avansearre foarâlderlike beskaving?

Argeologen hawwe koartlyn in baanbrekkende ûntdekking dien: de âldste houten struktuer dy't ea fûn is, datearret hast in heal miljoen jier werom. Dizze fynst suggerearret dat ús foarâlden folle mear avansearre wiene as earder leaud. De opmerklike struktuer waard fûn by Kalambo Falls yn Sambia, tichtby de grins mei Tanzania, en is útsûnderlik goed bewarre bleaun. It wurdt leaud dat it in platfoarm, kuierpaad of ferhege wenning is dy't ús sibben boppe it wetter hâlde.

It hout draacht snijmarken, wat oanjout dat primitive ark waarden brûkt om twa grutte logs te ferbinen om de struktuer te meitsjen. Njonken it houten platfoarm is op it plak ek in samling houten ark fûn, wêrûnder in wig en in graafstok. Dizze ûntdekking daagt it idee út dat ús foarâlden allinich hout brûkten foar beheinde doelen, lykas fjoer begjinne of jacht.

Larry Barham, de haadauteur fan 'e stúdzje en in argeolooch oan' e Universiteit fan Liverpool, stelde dat dizze fynst syn belibbing fan ús foarâlden feroare. It demonstrearre dat se de mooglikheid hiene om har omjouwing te transformearjen en wat ynnovatyf te meitsjen. Barham fynt dat dit op in heech nivo fan abstrakt tinken en mooglik sels taalfeardigens oantsjut.

De struktuer wie in tafallige ûntdekking makke by opgravings yn 2019 by de rivier de Kalambo, boppe in wetterfal dy't in hichte fan 235 meter berikt. It hege wetterpeil by de wetterfallen wurdt leaud dat de houten struktuer troch de ieuwen hinne bewarre bleaun is. Untdekkingen mei âld hout binne seldsum fanwege syn oanstriid om te rot sûnder in protte spoaren efter te litten foar takomstige generaasjes.

Om sekuer te bepalen de leeftyd fan 'e struktuer, ûndersikers brûkt in nije metoade neamd luminescence dating , dy't mjit de lêste kear mineralen waarden bleatsteld oan sinneljocht. Dit die bliken dat de struktuer op syn minst 476,000 jier âld is, foarôfgeand oan de evolúsje fan Homo sapiens. Fossilen fan Homo heidelbergensis, in minsklik sibben, binne fûn yn 'e regio, datearret tusken 700,000 oant 200,000 jier.

De ûntdekking daagt it oerhearskjende leauwen út dat minsklike foarâlden nomaden wiene. De lokaasje fan de struktuer by de wetterfallen, dy't in betroubere boarne fan wetter levere, suggerearret dat it as permaninte wenning tsjinne kin. Dizze hypoteze is lykwols noch net bewiisd en fierder ûndersyk is nedich.

Oer it algemien toant dizze ongelooflijke fynst de enoarme mooglikheden en fernimstigens fan ús foarâlden. It leveret bewiis fan har avansearre tinken, planningsfeardigens en it meitsjen fan struktueren dy't noch noait earder sjoen binne. De ûntdekking ropt yntrigearjende fragen op oer de ûntwikkeling fan iere beskavingen en markearret de needsaak foar fierdere ferkenning en stúdzje fan ús fiere ferline.

boarnen:

- Boarneartikel: [ynfoegje titel fan boarneartikel]

- Definysjes:

- Luminescence dating: in technyk dy't de leeftyd fan mineralen bepaalt troch de tiid te mjitten sûnt har lêste bleatstelling oan sinneljocht.

– Homo heidelbergensis: in útstoarne minsklike foarfaar nei alle gedachten tusken 700,000 oant 200,000 jier lyn libbe.

- Abstrakt tinken: it fermogen om nei te tinken oer konsepten dy't net fysyk oanwêzich binne of direkt belibbe binne.

[URL's fan boarnen ynfoegje sûnder aktive keppelings]