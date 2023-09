Undersikers ûntwikkelje ferbaarningsoandreaune robot op skaal fan ynsekten

Undersikers oan 'e Cornell University hawwe mei súkses in robot op skaal fan ynsekten makke oandreaun troch ferbaarning, dy't de mooglikheden fan elektrysk oandreaune robots oertreffe yn termen fan snelheid, sterkte, fleksibiliteit en springfeardigens. It team kombinearre sêfte mikroaktuators mei gemyske brânstof mei hege enerzjytichtens om de útdagings te oerwinnen dy't konfrontearre wurde mei it ferminderjen fan motoren, motoren en pompen. Troch it brûken fan in gemyske brânstof mei hege enerzjydichtheid fergelykber mei dy brûkt yn auto's, koene de ûndersikers de krêft en prestaasjes fan 'e robot oan board signifikant ferheegje. De robot, dy't krekt mear as in inch lang mjit en it ekwivalint fan ien en in heale paperclips weaget, is 3D-printe mei in flammebestindige hars en foarsjoen fan fjouwer actuators dy't as syn fuotten tsjinje.

De actuators binne by steat om te produsearjen 9.5 newton fan krêft, ferlike mei de likernôch 0.2 newton produsearre troch ferlykbere grutte robots. De robot kin ek operearje by frekwinsjes grutter dan 100 hertz, ferpleatsing fan 140% berikke en 22 kear syn lichemsgewicht opheffe. Syn ferbaarning-oandreaune actuators tastean it te navigearjen lestich terrein, ferwiderje obstakels, springe ongelooflijke ôfstannen, en bewege rap op 'e grûn. It ûntwerp fan 'e actuators biedt ek in hege mjitte fan kontrôle, wêrtroch operators de snelheid, frekwinsje fan sparking, en brânstoffeed yn echt kinne oanpasse om in berik fan antwurden te triggerjen.

De ûndersikers binne fan plan om mear actuators byinoar te setten om fyn kontrolearre en krêftige bewegingen op gruttere skaal te produsearjen. Se binne ek fan doel in untethered ferzje fan 'e robot te ûntwikkeljen troch in floeibere brânstof te brûken dy't oan board kin wurde droegen, tegearre mei lytsere elektroanika. Dizze trochbraak yn ferbaarningsoandreaune robotika bringt ús tichter by de realiteit fan it brûken fan robots op ynsektenskaal yn syk- en rêdingsoperaasjes, ferkenning, miljeumonitoring, tafersjoch en navigaasje yn útdaagjende omjouwings.

Boarne: Cameron A. Aubin et al, Krêftige, sêfte combustion actuators foar ynsekten skaal robots, Wittenskip (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

