Sina Chang'e-4-missy hat baanbrekkende ynsjoch levere yn 'e mystearjes fan' e moanne. De missy, útfierd troch de Sineeske Nasjonale Space Administration (CNSA), berikte de histoaryske mylpeal fan lâning oan 'e oare kant fan' e moanne yn 2018. Sûnt dy tiid hat it romteskip opmerklike bylden fêstlein en mineraalmonsters helle, ljocht op 'e moanne geologyske skiednis.

De befinings fan 'e Chang'e-4 missy waarden koartlyn publisearre yn' e Journal of Geophysical Research: Planets. De analyze die bliken dat de boppeste 130 foet (40m) fan it moanneflak bestiet út meardere lagen stof, boaiem en brutsen rotsen. Undersikers ûntdutsen ek fiif ûnderskate lagen fan moannelava ûnder dit oerflak, dy't miljarden jierren lyn ferspraat oer it lânskip.

Eksperts leauwe dat de moanne 4.51 miljard jier lyn ûntstie doe't in Mars-grutte foarwerp yn botsing kaam mei de ierde en resultearre yn in fragmint ôfbrutsen. Foar de folgjende 200 miljoen jier ûnderfûn de moanne ferskate ynfloeden fan romtepún, wêrtroch't barsten op har oerflak ûntstie. Krekt as de ierde befette de mantel fan 'e moanne bûsen fan smolten magma, dy't troch fulkaanútbarstingen yn 'e skuorren sipelden.

De nije gegevens fan Chang'e-4 litte lykwols sjen dat de fulkaanaktiviteit op 'e moanne stadichoan ôfnommen is yn 'e rin fan' e tiid. Hoe tichter de fulkanyske rots by it oerflak fan 'e moanne wie, hoe tinner it waard, wat suggerearret dat de moanne ôfkuolle en geologysk ynaktyf waard.

Wylst fulkanyske aktiviteit nei alle gedachten tusken ien miljard en 100 miljoen jier lyn staakt is, spekulearje ûndersikers, wêrûnder astrogeologyske ekspert Jianqing Feng, dat der noch magma ferburgen is djip ûnder it moanneflak.

Dizze baanbrekkende missy markearret krekt it begjin fan fierdere ferkenning en yn kaart bringen fan de geologyske skaaimerken fan 'e moanne troch de Chang'e-4 missy. De ûntdekkingen dy't oant no makke binne jouwe weardefolle ynsjoch yn it ferline fan 'e moanne en drage by oan ús begryp fan' e skiednis fan it sinnestelsel.

