De Súdpoal fan 'e moanne selektearre as lâningsplak foar NASA's Artemis III-missy

In nije ôfbylding fan 'e oare kant fan' e moanne hat de regio iepenbiere dy't troch NASA keazen is foar de lâning fan 'e Artemis III-missy. Dizze missy is ûnderdiel fan it ambisjeuze plan fan NASA om minsken foar it earst yn mear as 50 jier werom te bringen nei it moanneflak. De selekteare lâningsplak is de súdpoal fan 'e moanne, dy't fan grut wittenskiplik belang is, om't it leaude dat it wetteriis befettet yn permanint skaadde kraters.

NASA wurke gear mei National Geographic om in mozaïekôfbylding frij te litten fan 'e Shackleton-krater, lizzend oan 'e súdpoal fan 'e moanne. De ôfbylding waard fêstlein mei NASA's ShadowCam-ynstrumint op it Korea Pathfinder Lunar Orbiter-romteskip, tegearre mei ekstra bylden fan 'e Lunar Reconnaissance Orbiter. De Shackleton-krater is ien fan 'e permanint skaad kraters yn 'e regio, wêrtroch it in potinsjele hotspot is foar wetteriis.

It ynterieur fan 'e Shackleton-krater, omhuld yn permanint tsjuster, wurdt iepenbiere yn it mozaykbyld. De krater waard fongen troch ShadowCam, in NASA-ynstrumint ûntworpen foar it ferkennen fan de skaadlike dielen fan it moanneflak. De omlizzende gebieten waarden ôfbylde troch de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. De ôfbylding toant dielen fan trije fan 'e 13 potinsjele lâningsregio's foar Artemis III-astronauten.

Wetteriis is in seldsume boarne op 'e moanne, om't it typysk ferdampt as it bleatsteld oan sinneljocht. De permanint skaadde kraters yn 'e súdpoal fan 'e moanne meitsje lykwols in ideale omjouwing foar wetteriispersistinsje. NASA-wittenskippers leauwe dat it wetteriis yn dizze kraters kin wurde brûkt foar ferskate doelen, ynklusyf verbruiksartikelen foar astronauten, stralingsbeskerming en raketdriving.

De Artemis III-missy is pland foar 2025, en dêrfoar is NASA fan plan om de Artemis II-bemanne missy om de moanne út te fieren. NASA sil ek in moannerover mei de namme VIPER stjoere om te sykjen nei iisôfsettings. Dizze misjes sille it paad effe foar takomstige bemanningsmisjes en gebrûk fan boarnen op it moanneflak.

Boarnen: NASA, National Geographic