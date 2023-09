Yndia's Chandrayaan-3 Lander rêst yn 'e moannenacht foardat it opnij wekker wurdt

De Chandrayaan-3-lander, nei't mei súkses op it moanneflak lâne is en de fjirde naasje wurden is om dat te dwaan, is no yn sliepmodus wylst it rêst troch de 14-dagen moannenacht. De primêre doelen fan 'e missy, ynklusyf technologydemonstraasjes en gegevenssammeling rjochte op it analysearjen fan' e gearstalling fan 'e boaiem en sfear fan' e moanne, binne mei súkses foltôge. De Chandrayaan-3 missy markearret de earste ferkenning sa ticht by de moanne súdpoal, in regio leaude te befetsje ôfsettings fan wetter iis dat koe wurde brûkt foar takomstige misjes en romte ferkenning.

De lâning wie in punt fan nasjonale grutskens foar Yndia, mei miljoenen minsken dy't online dekking seagen en de ûnfermindere wittenskiplike ynspanningen fan it lân fierden. De Chandrayaan-3-lander en syn seiswielige rover binne foarsjoen fan in ferskaat oan wittenskiplike ynstruminten dy't normaal presteare tidens de missy. De rover hat mear as 100 meter oer it moanneflak reizge, foto's makke en gegevens sammele. Wittenskippers hawwe al ferrassende ûntdekkingen dien, lykas de hegere as ferwachte temperatuer fan it oerflak fan de moanne en de oanwêzigens fan swevel by de súdpoal fan de moanne.

Yn 'e kommende wiken sille missycontrollers besykje de lander opnij te wekken en har wittenskiplike ûndersiken troch te gean. De mooglikheid om de lander mei súkses op te heljen fan it moanneflak, lykas oantoand troch in lytse hop dy't it makke op 4 septimber, sil krúsjaal wêze foar takomstige misjes dy't as doel hawwe om samples of astronauten fan 'e moanne werom te jaan.

