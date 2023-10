Tariede op de Annular Solar Eclipse: In spektakulêr himelsk barren

Sjoggers yn 'e oanbuorjende FS en dielen fan Alaska binne begearich foarsizze op' e ringfoarmige sinne-fertsjustering dy't op sneon de deihimel sil grifje. In ringfertsjustering komt foar as de moanne tichtby of op syn fierste punt yn in baan om de ierde is. Tidens dit barren giet de moanne, dy't lytser liket troch syn ôfstân, direkt foar de sinne troch, wêrtroch in boeiend "ring fan fjoer" effekt ûntstiet.

De measte gebieten yn 'e FS sille tsjûge wêze fan in parsjele fertsjustering, wêr't mar in diel fan' e sinne is bedekt, liket op in byt dy't derút nommen is. Sjoggers yn selekteare regio's sille lykwols it foarrjocht hawwe om de ringfoarmige sinne-fertsjustering te belibjen. Dizze gelokkige lokaasjes omfetsje dielen fan Oregon, Kalifornje, Nevada, Utah, Arizona, Kolorado, Nij-Meksiko en Teksas.

De eclipse wurdt ferwachte om te begjinnen yn Oregon om 9:13 oere PDT en einigje yn Texas om 12:03 oere CDT. Ynwenners fan stêden lykas Eugene, Oregon; Albuquerque, Nij-Meksiko; en San Antonio, Texas, sil wêze binnen it paad fan annularity. Derneist sil de eklips sichtber wêze yn bepaalde dielen fan Sintraal- en Súd-Amearika.

By it observearjen fan in fertsjustering is it essinsjeel om eachfeiligens te prioritearjen. Rjochtstreeks nei de sinne sjen, sels by in part- of annulêre fertsjustering, kin slimme skea oan 'e eagen feroarsaakje. Spesjalisearre "eclipse bril" mei sinnefilters binne essinsjeel foar feilich besjen. Gewoane sinnebrillen biede net de nedige beskerming. In oare opsje is om in pinhole-projektor te brûken om de eclipse yndirekt te besjen.

It is krúsjaal om te notearjen dat it sjen nei de sinne as de fertsjustering troch in unfiltere kamera, ferrekter of teleskoop ûnfeilich is. Jo kinne it barren lykwols fêstlizze mei jo kamera troch in sinnefilter te brûken om skea te foarkommen.

Neist eachbeskerming is it ek wichtich om jo hûd te fersoargjen. As jo ​​​​fan plan binne oeren direkt yn 'e sinne troch te bringen tidens de fertsjustering, suggerearret NASA om beskermjende klean, in hoed en sinneskerm te dragen.

As jo ​​dit himelske spektakel misse, eangje dan net! In oare wichtige eclipse wachtet yn mar seis moannen. Op 8 april 2024 sil in totale sinnefertsjustering plakfine, wêrby't de moanne de sinne folslein ferberget. It paad fan totaliteit sil strekke fan Maine nei Teksas, en soarget foar in ongelooflijke besjenûnderfining.

Soargje derfoar dat jo kalinders markearje foar dit barren, om't de folgjende totale sinne-fertsjustering sichtber út 'e oanlizzende FS net ferwachte wurdt oant 23 augustus 2044. De wûnders fan it universum bliuwe ús fernuverje en ynspirearje, en biede awe-ynspirearjende ûnderfiningen foar elkenien genietsje.

boarnen:

- NPR: https://www.npr.org