Biotech Company Light Bio ûntwikkelt genetysk manipulearre gloeiende petunia's

In biotechbedriuw neamd Light Bio hat tastimming krigen fan it Amerikaanske ministearje fan Lânbou om genetysk manipulearre gloeiende petunia's yn 'e Feriene Steaten te ferkeapjen. Dizze petunia's produsearje nachts in neongriene gloed, tank oan de tafoeging fan DNA fan in bioluminescerende paddestoel neamd Neonothopanus nambi. It bedriuw is fan plan om de planten begjin 2024 te begjinnen.

Bioluminescence is it proses wêrby't organismen ljocht produsearje troch in reaksje tusken soerstof en in stof neamd luciferin, fasilitearre troch in enzyme neamd luciferase. Wylst bioluminescence fûn wurdt yn sawat 1,500 soarten, wurdt it min begrepen yn 'e measte organismen útsein baktearjes. Yn 2018 identifisearren wittenskippers de spesifike enzymen yn Neonothopanus nambi wêrtroch it ljocht útstjit.

Oare besykjen om gloeiende planten te meitsjen yn it ferline hawwe belutsen by it spuiten fan planten mei in gemysk fûn yn fjoerflies of genetysk modifisearjen fan planten mei genen fan bioluminescent baktearjes. Dizze metoaden hienen lykwols beheiningen, lykas de needsaak foar spesjale behannelingen of de produksje fan dimmen ljocht.

De trochbraak fan Light Bio omfettet de ûntdekking fan in fungal bioluminescencepaad dat kin wurde koördinearre mei it eigen metabolike systeem fan 'e plant. Dit paad omfettet in molekule neamd caffeic acid, dat is oerfloedich yn planten, en fjouwer ferskillende enzymen dy't omsette it yn luciferin. De resultearjende planten ljochtsje helderder as eardere besykjen en emitearje ljocht yn har heule libbenssyklus.

Wylst soargen binne makke oer de mooglike miljeurisiko's fan genetysk manipulearre gloeiende planten, hat Light Bio dizze soargen oanpakt troch te sizzen dat de planten primêr sille wurde groeid yn kontroleare omjouwings lykas huzen, bedriuwen en botanyske tunen wêr't keunstmjittige ferljochting it ljocht al grutter is. útstjoerd troch de planten.

Light Bio is fan plan om yn earste ynstânsje de gloeiende petunia's online te ferkeapjen yn in beheinde release, mei plannen om yn 'e takomst út te wreidzjen nei kwekerijen en túnsintrum. It bedriuw is ek fan doel om mear soarten sierplanten te ûntwikkeljen en se noch helderder te meitsjen.

boarnen:

- It orizjinele boarneartikel.