The Whisper of Pando: Listening to the Trembling Giant

Alde en grutte, Pando, in inkele beam mei 47,000 stammen dy't út in dielde woartelsysteem oer 100 acres yn Utah groeie, is ien fan 'e grutste libbene organismen op ierde. Mei in skiednis dy't mooglik 12,000 jier oerspant, hat dizze kolossale skokkende aspen mear dan 6,000 metryske ton libben sammele. No, mei tank oan opnames útbrocht dit jier, wy hawwe de kâns om te harkjen nei dizze prachtige beam op in manier nea earder mooglik.

Lûdkunstner Jeff Rice, útnoege troch Friends of Pando, pleatste in hydrofoan yn in holte oan 'e basis fan in tûke en liet it berikke nei de woartels fan' e beam. Ta syn fernuvering hearde er in swak lûd dat tanommen yn in tongerbui, dy't in skriklike lege rommel fange. It lûd, sa't Rice ferklearret, is it gefolch fan 'e miljoenen blêden dy't de beam triljen, troch de tûken gean, en yn 'e ierde.

Troch dizze opnames te brûken, is Friends of Pando fan doel lûd te brûken om it komplekse netwurk fan woartels ûnder it oerflak yn kaart te bringen. Lance Oditt, de oprjochter fan Friends of Pando, sjocht it potensjeel foar lûd om net allinich prachtige en ynteressante auditive ûnderfiningen te leverjen, mar ek om ûnskatbere wearde ynformaasje te jaan oer de sûnens fan Pando en har omjouwing. Dizze lûden tsjinje as in rekord fan pleatslike biodiversiteit, en biede in basisline dy't kin wurde mjitten tsjin miljeuferoarings.

Dizze ynnovative oanpak foar it begripen fan Pando kin helpe ljocht te smiten op ferskate aspekten fan dizze âlde entiteit. Troch de sammele gegevens kinne ekstra stúdzjes útfierd wurde oer wetterbeweging, de relaasje tusken tûkearrays, ynsektenkoloanjes en woarteldjipte. Dizze ûndersiken hawwe as doel om mear te ûntdekken oer it ekosysteem om Pando hinne, dat hieltyd mear bedrige wurdt troch minsklike aktiviteiten en de delgong fan rôfdieren dy't herbivorepopulaasjes yn kontrôle hâlde.

De opnames fan it flústerjen fan Pando waarden presintearre op 'e 184th Gearkomste fan' e Acoustical Society of America, en se tsjinje as in testamint foar it belang fan harkjen nei de geheimen fan dizze triljende reus foardat se ferlern gean.

Boarnen: The Guardian, Friends of Pando