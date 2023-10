Nije enerzjyboarne: Harvesting elektrisiteit út molekulêre beweging

Wittenskippers hawwe in kânsrike nije oanpak ûntdutsen foar it generearjen fan elektrisiteit troch de beweging fan molekulen te benutten. Wylst golfenerzjytechnology al bewiisd hat in effektive boarne fan enerzjyopwekking te wêzen, hawwe ûndersikers no fûn dat sels molekulen yn rêst ynherinte enerzjy hawwe dy't kin wurde benut.

Yn in artikel publisearre yn APL Materials, ûndersikers hifke in molekulêre enerzjy rispinge apparaat dat vangt de enerzjy út de natuerlike beweging fan molekulen yn in floeistof. Troch nanoarrays fan piëzoelektrysk materiaal yn floeistof te ûnderdompeljen, koene de ûndersikers de beweging fan de floeistof omsette yn in stabile elektryske stroom. Dizze trochbraak hat it potensjeel om in signifikante hoemannichte enerzjy te produsearjen, sjoen de grutte hoemannichten loft en floeistof op ierde.

It apparaat brûkt sinkokside, in piëzoelektrysk materiaal, dat elektrysk potensjeel genereart as it beweging ûnderfynt. De ûndersikers fergelike de beweging fan 'e sinkoksidestringen mei seewier dy't yn' e oseaan weagje. It foardiel fan dit apparaat is dat it net fertrout op eksterne krêften, wêrtroch it in spultsje-feroarjende skjinne enerzjyboarne is. It iepenet de mooglikheid om elektryske enerzjy te generearjen troch de molekulêre thermyske beweging fan floeistoffen, dy't prinsipieel oars is fan tradisjonele meganyske beweging.

De applikaasjes foar dizze technology binne grut. It kin brûkt wurde om nanotechnologyen lykas implantable medyske apparaten oan te driuwen. It apparaat kin ek wurde opskaald nei generators fan folsleine grutte foar enerzjyproduksje op kilowattskaal. De ûndersikers wurkje al oan it ferbetterjen fan de enerzjytichtens fan it apparaat troch testen fan ferskate floeistoffen, heechprestearjende piëzoelektryske materialen, en nije apparaatarsjitektueren.

Dit baanbrekkende ûndersyk leveret in spannende wei foar it generearjen fan elektrisiteit dy't net ôfhinklik is fan konvinsjonele eksterne boarnen lykas wyn, hydroelektryske of sinne-enerzjy. De mooglikheid om de ynherinte enerzjy fan molekulen oan te pakken, iepenet nije mooglikheden foar duorsume en skjinne enerzjyoplossingen yn 'e takomst.

boarnen:

- APL Materials - https://www.aip.org/

- Wendy Beatty, Media Relations by AIP - [e-post beskerme]

- Authors Affiliations: East Eight Energy Co. Ltd.; Nankai Universiteit