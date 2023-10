It benutten fan molekulêre krêft: elektrisiteit generearje op 'e nanoskaal

Undersikers hawwe in kânsrike metoade ûntdutsen om elektrisiteit op te wekken troch de natuerlike beweging fan molekulen yn in floeistof te benutten. It team, ûnder lieding fan Yucheng Luan, ûntwikkele in apparaat dat de enerzjy fanget troch de molekulêre beweging en konvertearret it yn in stabile elektryske stroom. Dizze trochbraak kin in nije boarne fan skjinne enerzjy leverje dy't breed beskikber is.

It apparaat brûkt piëzoelektrysk materiaal, spesifyk sinkokside, dat de mooglikheid hat om elektrysk potensjeel te generearjen as it wurdt ûnderwurpen oan beweging of deformaasje. Nanoarrays fan dit materiaal waarden ûnderdompele yn in flüssigens, wêrtroch't de beweging fan 'e flüssigens de sinkoksidestrengen feroarsake en bûgde, wat resultearre yn' e generaasje fan elektrisiteit. Dit ûntwerp fereasket gjin eksterne krêften, wêrtroch it in heul effisjinte en duorsume enerzjyharvester is.

De mooglike tapassingen fan dizze technology binne grut. It koe wurde brûkt om nanotechnologyen oan te driuwen lykas implantable medyske apparaten, of it koe wurde opskaald om generators op kilowattskaal te meitsjen foar wiidferspraat enerzjyproduksje. Boppedat ûnderskiedt it fermogen fan it apparaat om elektrisiteit te generearjen út 'e molekulêre thermyske beweging fan floeistoffen fan oare metoaden foar it rispjen fan enerzjy dy't fertrouwe op eksterne boarnen lykas wyn of sinne-enerzjy.

It ûndersyksteam wurket al oan it ferbetterjen fan de enerzjytichtens fan it apparaat troch ferskate floeistoffen, heechprestearjende piëzoelektryske materialen en alternative apparaatarsjitektueren te ferkennen. Harren doel is om de effisjinsje en skaalberens fan dizze ynnovative technology foar enerzjyopwekking te ferbetterjen.

Ta beslút, troch te tikken op 'e ynherinte beweging fan molekulen yn floeistoffen, hawwe ûndersikers in molekulêre thermyske bewegingsharvester ûntwikkele dy't elektrisiteit kin generearje. Dizze trochbraak biedt in kânsryk paad nei in skjinnere en duorsumer takomst, dêr't ynterne enerzjyboarnen kinne wurde brûkt om te foldwaan oan ús groeiende enerzjyeasken.

Boarne: Molekulêre thermyske bewegingsharvester foar elektrisiteitskonverzje, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055